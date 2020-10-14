Миру предсказали годы дешевой нефти 14.10.2020, 15:51

Неуверенность инвесторов в дальнейшем сокращении запасов отражается на физическом рынке.

Неопределенности по восстановлению потребления нефти в мире из-за второй волны коронавируса делают неясной ситуацию с сокращением запасов и маловероятным рост котировок нефти выше 50 долларов за баррель в перспективе до 2023 года. Об этом Международное энергетическое агентство (МЭА) пишет в октябрьском отчете о состоянии рынка, сообщает ТАСС.

Неуверенность инвесторов в дальнейшем сокращении запасов отражается на физическом рынке, из-за чего цены на нефть снижаются, отмечают в МЭА. «В более долгосрочной перспективе для производителей мало обнадеживающего, так как графики показывают, что цены не достигнут 50 долларов за баррель до 2023 года», - указывается в отчете.

МЭА отмечает, что прогноз сокращения избыточных запасов нефти в мире на 4 млн б/с в четвертом квартале реализуется лишь в том, случае если ОПЕК+ будет полностью соблюдать условия сделки по снижению добычи. Спад мирового спроса в этом году агентство оценивает в 8,4 млн б/с.

«При запланированном восстановлении добычи нефти в ОПЕК+ на 1,9 млн б/с с 1 января 2021 года возможности рынка поглощать запасы на ближайшие несколько месяцев становятся еще более ограниченными», - рассуждают эксперты МЭА. К этому они добавляют риск того, что темпы восстановления спроса замедлятся из-за растущего числа заболеваний коронавирусом во всем мире.

Соглашение стран ОПЕК+ в обновленном виде вступило в силу 1 мая, оно предполагало сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сокращали добычу нефти на равные доли - 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».