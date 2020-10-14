закрыть
14 октября 2020, среда, 17:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Бабушка зарядила Балабе сумкой в лицо»

12
  • 14.10.2020, 16:03
  • 10,349
«Бабушка зарядила Балабе сумкой в лицо»

На протесты вышли даже пенсионеры, которых Лукашенко всегда считал одной из своей главных опор.

Бабушки и дедушки действуют очень смело — не разбегаются, даже когда в них летят светошумовые гранаты и бросаются отбивать ребят помоложе, которых силовики пытаются задержать. Светлана Сазанчук опубликовала рассказ своей пожилой соседки с воскресного марша о том, как бабушки и дедушки мешали разгонять протестующих самому главе минского ОМОНа — Дмитрию Балабе, сообщает The Village Беларусь.

— Когда начался разгон на стеле, то побежали далеко не все. И! Не побежали бабушки и женщины постарше. Вообще. Как по мне, то никто. Мы набрасывались кучей на омоновцев, что дубасили людей, и тем самым их просто собой заваливали. Бабульки у одного даже дубину отобрали. Был такой момент: все женщины стали линией, поперли на ОМОН и стали громко визжать. И черные отступали, пятились, до самых автобусиков. Вот этот визг, как говорила Ольга Карач, он реально работает. Есть видео и я просто потом удивилась какую большую линию ОМОНа мы заставили отступать! Это из бусика увидел Балаба и выскочил к ним в тыл и стал орать: «Вперед!».

Тут мы все увидели Балабу! Кинули этих омоновцев нафиг и бабульки самые первые все рванули к нему. Его окружили со всех сторон, и понеслось. Ему орали, высказывали от «что вы творите?» до «фашист» и «геноцид народа не простим». Балаба пытался отвечать, что-то там, типа вы позорницы… Мы ему не давали ни шагу ступить все время, пока он был там на стеле: куда он, туда и все женщины. Тогда же и ОНТэшный (на самом деле это был корреспондент «Беларусь 1» — прим.) пытался взять интервью — ну вы видели, что там было и как его обложили. По моему представлению, на часы не смотрела, народ со стелы около часа не уходил. И мы все это время бегали за Балабой и не давали ему спокойствия.

Он орал, орал, а потом такой бабкам: «Да что с вами разговаривать, вы типа зацикленные… " (или какое-то другое похожее слово) и «Вы ничего в политике не понимаете!». Поваричавается на меня, а я меньше всех орала, потому что визгом горло подсадила уже. И он такой мне: «Вот ты, чего ты сюда ходишь и чего ты хочешь?». Я очень сильно удивилась. Вопросы у меня: «Какого, думаю, ты вообще впервые вылез к людям говорить, да еще без маски, да еще тебя вдруг интересует почему сюда ходит обычная женщина?». Ответила ему его словами: «А мне с тобой что разговаривать, ты же тоже такой же зомбированный, как и они».

С ним был еще его помощник, такой седой мужик староватый, не знаю кто, и еще пара человек, которые типа охраняли его. И этот его коллега: «Идите отсюда!» Бабки все в один голос: «Не уйдем! Где хотим, там и ходим!». И снова все за ними. Кто-то из бабок зарядил Балабе в лицо сумкой. Блин прямо через мое плечо. Он крикнул: «Взять ее!», и показал пальцем. Охранники кинулись и пару раз дали ей дубиной по голове, но мы накинулись и отбили ее. Голова, в целом, в порядке — шишка.

Был еще такой момент, мы же долго за ним ходили и тягали его за рукава и прочее. Что-то он там говорил, и я у него спрашиваю: «А вот какого Лукашенко ездил вчера в СИЗО к Бабарико? А?». В это время мы стояли возле цепи черных, прямо возле бусиков. И я увидела, как у них на лицах было возмущение и чуть ли не крик «Неправда!». По всему видно было, что они не знали! И они слушали внимательно. Этот мужчина отвечает так быстренько: «А Бабарико его сам позвал!». Я засмеялась: «Да ну, говорю! Серьезно? Ваш президент бегает в камеру к какому-то там зэку по первому его щелчку? Сам то ты веришь в это? Он вас слил! Всех! Еще вчера!». И бабушки хором: «Слил, слил, тюрьма вам всем!..» Балаба не выдерживает: «А что ваша Тихановская? Она что — сможет страной управлять?» Говорю: «А мне не надо Тихановская! Я хочу, чтоб он ушел и вы все сели!». И бабки снова: «Фаашисты! Тюрьма! Геноцид!». И тут Балаба начал орать дословно: «Это мой город! Я здесь власть! Я делаю что хочу!». А мы такие: «Нет, это МОЙ город!». И тут все хором «Это наш город! Наш город!» стали кричать и хлопать. И бабушки кричать: «Ты кто такой? Вали обратно в свой колхоз! Хрен тебе, а не город!». А он продолжал перекрикивать: «Это мой город!» и «Я здесь власть!»

Потом он психанул и побежал в свой бус. А этот его его коллега пожилой мне такой: «Так, или забирай бабок и валите отсюда или иди в автозак! Надоели!». «Ладно, уходим — говорю, а потом наглею. — А куда идти? Где основная колонна? Вы куда сейчас поедете?». Он на автомате: «Там на Немиге». А потом такой: «Что???». «Ладно, — говорю, — мы пошли, гулять по своему городу». И все такие: «По нашему городу, а вам тут не место». В общем бабки, капец, боевые.

Это еще не все приключения с ними.

Так как я на видео с самого начала мелькать стала, как началось это побоище, ну и ввалили мне дома!

Рассказываю дальше про бабок. «Идемте, — говорю, — на Немигу, куда он сказал, не соврал же». Там бабулька была одна пхни-повалюся, такая старенькая. Я все старалась ее прикрыть — жалко ж. А в это время подъехал бусик, и из него вылезли с ружьями черти. И стали. И что делают бабки! Они такие выстроились в цепь напротив этих с ружьями и давай кричать: «Ну, стреляй в меня!». Я им: «Так они ж могут!». А это — ну почти в упор. Бабки в ответ: «Ну значит, пусть стреляют!». Вздохнула, ну ладно, значит так. И стала тоже в цепь с ними.

Продолжаем кричать. Те отвернулись от нас и в спину убегающим пару выстрелов. Потом одна женщина собрала гильзы, чтоб были как доказательства. Смотрю, один достает гранату. А мы же почти рядом. Я рванула к омоновцам и бабок зову с собой. Подлетаем к ним и заявляю: «Мы тут с вами будем стоять!». И щемимся прямо к ним в строй. Те опешили, мол, какого? Говорю: «Так в вас же не будут стрелять и гранаты кидать!» Они: «Какие гранаты?!». А этот уже замахнулся. Я рот успела открыть, и оно как бабахнет. Говорю: «А это что по вашему, светомузыка? Нет уж, я лучше в автозак полезу, чем под пули и гранаты!». И все: «Давайте в автозак, стреляют гады!». У черных разрыв шаблона: «Никаких автозаков! Это наш автозак, идите отсюда!». Бабки: «Нет не пойдем! Будем с вами!». А им команда строиться. Они: «Становитесь за нами!». Мы стали. Они в цепь — и стали идти зачищать. Потом бабки через некоторое время взбунтовались и сказали, что не будем мы идти за вами, пустите нас вперед. Те расступились и мы вышли перед ними. Так и шли перед шеренгой ОМОНа до Немиги. Потом они отстали малость, а мы ускорились, но пришли ровно к началу разгона на Немиге. Там опять понеслось.

Мы с бабушками стояли вдоль дороги и кричали что есть мочи «Позор» и т.д… А шла колонна черных в спортивных костюмах и они нам показывали средний палец фак. Вот так. В общем, на марш на Кальварийскую не успела. Но бабки — это супер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин