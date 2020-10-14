«Бабушка зарядила Балабе сумкой в лицо» 12 14.10.2020, 16:03

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На протесты вышли даже пенсионеры, которых Лукашенко всегда считал одной из своей главных опор.

Бабушки и дедушки действуют очень смело — не разбегаются, даже когда в них летят светошумовые гранаты и бросаются отбивать ребят помоложе, которых силовики пытаются задержать. Светлана Сазанчук опубликовала рассказ своей пожилой соседки с воскресного марша о том, как бабушки и дедушки мешали разгонять протестующих самому главе минского ОМОНа — Дмитрию Балабе, сообщает The Village Беларусь.

— Когда начался разгон на стеле, то побежали далеко не все. И! Не побежали бабушки и женщины постарше. Вообще. Как по мне, то никто. Мы набрасывались кучей на омоновцев, что дубасили людей, и тем самым их просто собой заваливали. Бабульки у одного даже дубину отобрали. Был такой момент: все женщины стали линией, поперли на ОМОН и стали громко визжать. И черные отступали, пятились, до самых автобусиков. Вот этот визг, как говорила Ольга Карач, он реально работает. Есть видео и я просто потом удивилась какую большую линию ОМОНа мы заставили отступать! Это из бусика увидел Балаба и выскочил к ним в тыл и стал орать: «Вперед!».

Тут мы все увидели Балабу! Кинули этих омоновцев нафиг и бабульки самые первые все рванули к нему. Его окружили со всех сторон, и понеслось. Ему орали, высказывали от «что вы творите?» до «фашист» и «геноцид народа не простим». Балаба пытался отвечать, что-то там, типа вы позорницы… Мы ему не давали ни шагу ступить все время, пока он был там на стеле: куда он, туда и все женщины. Тогда же и ОНТэшный (на самом деле это был корреспондент «Беларусь 1» — прим.) пытался взять интервью — ну вы видели, что там было и как его обложили. По моему представлению, на часы не смотрела, народ со стелы около часа не уходил. И мы все это время бегали за Балабой и не давали ему спокойствия.

Он орал, орал, а потом такой бабкам: «Да что с вами разговаривать, вы типа зацикленные… " (или какое-то другое похожее слово) и «Вы ничего в политике не понимаете!». Поваричавается на меня, а я меньше всех орала, потому что визгом горло подсадила уже. И он такой мне: «Вот ты, чего ты сюда ходишь и чего ты хочешь?». Я очень сильно удивилась. Вопросы у меня: «Какого, думаю, ты вообще впервые вылез к людям говорить, да еще без маски, да еще тебя вдруг интересует почему сюда ходит обычная женщина?». Ответила ему его словами: «А мне с тобой что разговаривать, ты же тоже такой же зомбированный, как и они».

С ним был еще его помощник, такой седой мужик староватый, не знаю кто, и еще пара человек, которые типа охраняли его. И этот его коллега: «Идите отсюда!» Бабки все в один голос: «Не уйдем! Где хотим, там и ходим!». И снова все за ними. Кто-то из бабок зарядил Балабе в лицо сумкой. Блин прямо через мое плечо. Он крикнул: «Взять ее!», и показал пальцем. Охранники кинулись и пару раз дали ей дубиной по голове, но мы накинулись и отбили ее. Голова, в целом, в порядке — шишка.

Был еще такой момент, мы же долго за ним ходили и тягали его за рукава и прочее. Что-то он там говорил, и я у него спрашиваю: «А вот какого Лукашенко ездил вчера в СИЗО к Бабарико? А?». В это время мы стояли возле цепи черных, прямо возле бусиков. И я увидела, как у них на лицах было возмущение и чуть ли не крик «Неправда!». По всему видно было, что они не знали! И они слушали внимательно. Этот мужчина отвечает так быстренько: «А Бабарико его сам позвал!». Я засмеялась: «Да ну, говорю! Серьезно? Ваш президент бегает в камеру к какому-то там зэку по первому его щелчку? Сам то ты веришь в это? Он вас слил! Всех! Еще вчера!». И бабушки хором: «Слил, слил, тюрьма вам всем!..» Балаба не выдерживает: «А что ваша Тихановская? Она что — сможет страной управлять?» Говорю: «А мне не надо Тихановская! Я хочу, чтоб он ушел и вы все сели!». И бабки снова: «Фаашисты! Тюрьма! Геноцид!». И тут Балаба начал орать дословно: «Это мой город! Я здесь власть! Я делаю что хочу!». А мы такие: «Нет, это МОЙ город!». И тут все хором «Это наш город! Наш город!» стали кричать и хлопать. И бабушки кричать: «Ты кто такой? Вали обратно в свой колхоз! Хрен тебе, а не город!». А он продолжал перекрикивать: «Это мой город!» и «Я здесь власть!»

Потом он психанул и побежал в свой бус. А этот его его коллега пожилой мне такой: «Так, или забирай бабок и валите отсюда или иди в автозак! Надоели!». «Ладно, уходим — говорю, а потом наглею. — А куда идти? Где основная колонна? Вы куда сейчас поедете?». Он на автомате: «Там на Немиге». А потом такой: «Что???». «Ладно, — говорю, — мы пошли, гулять по своему городу». И все такие: «По нашему городу, а вам тут не место». В общем бабки, капец, боевые.

Это еще не все приключения с ними.

Так как я на видео с самого начала мелькать стала, как началось это побоище, ну и ввалили мне дома!

Рассказываю дальше про бабок. «Идемте, — говорю, — на Немигу, куда он сказал, не соврал же». Там бабулька была одна пхни-повалюся, такая старенькая. Я все старалась ее прикрыть — жалко ж. А в это время подъехал бусик, и из него вылезли с ружьями черти. И стали. И что делают бабки! Они такие выстроились в цепь напротив этих с ружьями и давай кричать: «Ну, стреляй в меня!». Я им: «Так они ж могут!». А это — ну почти в упор. Бабки в ответ: «Ну значит, пусть стреляют!». Вздохнула, ну ладно, значит так. И стала тоже в цепь с ними.

Продолжаем кричать. Те отвернулись от нас и в спину убегающим пару выстрелов. Потом одна женщина собрала гильзы, чтоб были как доказательства. Смотрю, один достает гранату. А мы же почти рядом. Я рванула к омоновцам и бабок зову с собой. Подлетаем к ним и заявляю: «Мы тут с вами будем стоять!». И щемимся прямо к ним в строй. Те опешили, мол, какого? Говорю: «Так в вас же не будут стрелять и гранаты кидать!» Они: «Какие гранаты?!». А этот уже замахнулся. Я рот успела открыть, и оно как бабахнет. Говорю: «А это что по вашему, светомузыка? Нет уж, я лучше в автозак полезу, чем под пули и гранаты!». И все: «Давайте в автозак, стреляют гады!». У черных разрыв шаблона: «Никаких автозаков! Это наш автозак, идите отсюда!». Бабки: «Нет не пойдем! Будем с вами!». А им команда строиться. Они: «Становитесь за нами!». Мы стали. Они в цепь — и стали идти зачищать. Потом бабки через некоторое время взбунтовались и сказали, что не будем мы идти за вами, пустите нас вперед. Те расступились и мы вышли перед ними. Так и шли перед шеренгой ОМОНа до Немиги. Потом они отстали малость, а мы ускорились, но пришли ровно к началу разгона на Немиге. Там опять понеслось.

Мы с бабушками стояли вдоль дороги и кричали что есть мочи «Позор» и т.д… А шла колонна черных в спортивных костюмах и они нам показывали средний палец фак. Вот так. В общем, на марш на Кальварийскую не успела. Но бабки — это супер.

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