После рекордной вспышки коронавируса Россия в три раза увеличивает частоту авиарейсов в Минск 1 14.10.2020, 16:19

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иллюстрационное фото ТАСС

Авиакомпании России и Беларуси могут в сумме выполнять 6 рейсов в неделю.

Председатель правительства России Михаил Мишустин с учетом решений оперативного штаба по борьбе с коронавирусом подписал распоряжение об увеличении числа рейсов и пунктов назначения в те страны, куда полеты уже возобновились.

Так, частоту полетов на линии Минск – Москва решено увеличить до 3 рейсов в неделю с каждой стороны. Сейчас столицы соединяют лишь по одному рейсу в неделю с каждой стороны: по средам «Белавиа» летает в Домодедово, а по субботам «Аэрофлот» летает в Шереметьево.

То есть, теперь авиакомпании России и Беларуси могут в сумме выполнять 6 рейсов в неделю. До введения коронавирусных ограничений самолеты из Минска в Москву (аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский) выполнялись 126 раз в неделю (18 раз в день).

Интересно, что решение об увеличении частоты рейсов российская сторона приняла после того, как в России зафиксировали рекордное число заболеваний коронавирусной инфекцией: впервые число новых случаев превысило 14 тысяч и достигло отметки 14.231.

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