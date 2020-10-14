Два дня минчане стоят в очереди в цветочный, чтобы поддержать владельца, которого жестко задерживали 1 14.10.2020, 16:33

2,354

фото: tut.by

Минчане решили поддержать бизнес Максима Хорошина.

Утром 13 октября в Минске жестко задержали владельца цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина. Из РУВД его вывели в шоковом состоянии и увезли на скорой. Минчане решили поддержать бизнес Хорошина, уже два дня к его магазину выстраивается очередь в десятки человек, а продавцы не успевают распаковывать цветы. Журналисты поговорили с людьми в очереди и супругой Максима, пишет tut.by.

Как сообщили близкие и адвокат Максима Хорошина, при задержании применялась физическая сила, а в Первомайском РУВД, куда был доставлен мужчина, его избили так, что пришлось вызывать медиков.

Максима Хорошина отвезли в больницу, у него диагностировали травмы мягких тканей и внутренних органов. Однако в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что «в части причинения телесных повреждений, о которых сообщается в некоторых интернет-источниках, информация не проверенная».

Очереди к магазину

— Да тут капец очередь, — говорит прохожая по телефону кому-то из знакомых. Это она о магазине на Кирова, 8 — «Первый цветной».

Эта букетерия обычно работает на доставку и по заказам, но уже второй день сюда выстраиваются очереди из десятков человек, чтобы купить букетик. Вместо одного флориста, как это бывает каждый день, работают пять человек и курьеры.

— Со всех подсчетов мы сбились — это точно, вчера очередь доходила до конца нашего здания. Наверное, человек 50 было в самый пик. Цветы заканчивались, их все время подвозили. Это точно рекорд, потому что даже в праздники у нас получалось все более спланированно, — рассказывают сотрудники магазина.

Магазину помогают и волонтеры — приносят воду и перекус, приходят вынести мусор.

— Нам очень много звонят и пишут, высказывают слова поддержки. Но мы даже не успеваем всем ответить.

«Мы не можем прийти и залечить его раны, но можем приехать и поддержать его финансово»

Из магазина выходит девушка Настя в красном берете, фотографирует небольшой букетик георгин. Она простояла в очереди за ним более полутора часов.

— Сегодня все так совпало: хороший повод (День матери. — Прим.) совпал с полезным делом — я решила поддержать владельцев магазина. Максим и Катя — наши соседи по району, я узнала о произошедшем из чатов районных. Рада, что узнала про этот магазин, но не рада, что из-за таких новостей. Как сказал сам Максим, «я бы все отдал, чтобы этой очереди не было», но из-за таких событий мы больше сплотились. Сейчас даже малознакомый человек откликается как близкий, — говорит девушка.

Один из мужчин в очереди говорит лаконично: за букетом пришел ко Дню матери, но именно этот магазин выбрал, чтобы проявить солидарность с Максимом Хорошиным.

— У меня есть где покупать цветы, но я приехал именно сюда, потому что на его месте может оказаться каждый. Мы не можем прийти и залечить его раны, но можем приехать и поддержать финансово.

В очереди заметили Дмитрия Семченко, экс-главу президентского пула на ОНТ, которого в сентябре осудили на 15 суток ареста. Он отошел пообщаться со знакомым из Жодино, а мы поговорили с его женой Юлией Семченко.

Девушка давно стоит в очереди и уходить без букетика не собирается.

— Я думаю, что вчера все мамы, сестры, жены просто рыдали, когда видели эти ужасные кадры, в каком состоянии руководителя этого магазина выводили из РУВД. Я бы сегодня все равно купила букет для мамы где-нибудь, но пришла именно сюда, потому что хочется поддержать бизнес. Это капля в море. Но море такое огромное — нас много. Я стою второй час в очереди и меня это никак не смущает. Соседний магазин нас угощает чаем — тут всем тепло, но, думаю, не только от чая, — говорит Юлия.

Пока журналисты общаются с покупателями, очередь в магазин все растет, она уже давно вышла за пределы здания, люди выстраиваются до парковки.

Магазин «Певрый цветной» — семейный бизнес Максима и его жены Екатерины. Она рассказывает, что такая поддержка — единственное хорошее, что происходит в их жизни после вчерашних событий.

— Так много людей нас поддерживают и проявляют солидарность, это круто, что люди объединяются и помогают. Мы тоже хотим их отблагодарить, когда придем в себя. То, что происходит сейчас — что-то невероятное. Наши коллеги нам бесплатно привозят цветы, покупатели стоят под дождем — бесконечная благодарность всем, — говорит Екатерина.

По словам собеседницы, в магазине готовились к ажиотажу из-за праздника Дня матери, но видят, что основной поток людей — те, кто захотел поддержать Максима. Говорит, что сотрудникам сейчас непросто, но они справляются.

Екатерина рассказывает, что Максим сейчас в больнице.

— После ночи ему стало немножко хуже, ему кололи успокоительное. Врачи назначили дополнительное обследование, потому что выявились еще какие-то повреждения. Это все, что я знаю. Насколько знаем я и адвокат, никакого обвинения Максиму не предъявлено, кроме того комментария ГУВД.

Екатерина считает комментарий некорректным.

— Думаю, они самостоятельно вызвали скорую помощь, потому что у него начался приступ удушья, у мужа астма и в определенных ситуациях он начинает задыхаться.

Девушка благодарит всех, кто вызвался помочь семье и их бизнесу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».