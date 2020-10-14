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Власть — это мы!

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  • 14.10.2020, 18:14
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Власть — это мы!

Белорусская нация не просто родилась, а уже делает первые шаги.

Мотивирующее письмо от подписчика Telegram-канала «Баста!» об акциях гражданского неповиновения.

«Для всех нас уже очевидно, что в стране царят беззаконие и репрессии, а авторитарный режим трансформировался в фашистскую диктатуру. В прошлом наши деды и прадеды также столкнулись с этой чумой двадцатого века - фашизмом, и им четыре года пришлось с оружием в руках сражаться за свою жизнь и свободу, переносить все ужасы, тяготы и лишения военного времени. Но они выстояли и победили.

Перед нами же сегодня стоит гораздо более простая задача - нужно просто не ходить на работу и организовывать акции гражданского неповиновения у себя на районе. И с каждым днем все больше белорусов будет присоединяться к мирному сопротивлению, что обеспечит нам падение режима в самые короткие сроки.

Я уверен, что если наши предки справились с ужасами той мясорубки и вышли из нее победителями, то мы с легкостью справимся с этой простой, но очень важной задачей - сделать мирную забастовку и гражданское неповиновение массовыми.

Давайте не на словах, а на деле покажем таракану, что власть - это мы. Что без нас и нашего труда он - обычный бандит, которому пора убегать, а иначе тюрьма. 26 октября Мы должны ответить на один простой вопрос: кто мы? Стадо овец, которое можно палками загнать в стойло? Или же мы свободные люди - граждане Республики Беларусь, которые сами решают, как им жить?! Давайте покажем всему миру, что белорусская нация не просто родилась, а уже делает свои первые, но очень важные шаги.

Нас подавляющее большинство и поэтому победа будет за нами! Жыве Беларусь!» - пишет читатель Telegram-канала.

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