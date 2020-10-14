Украина объявила о мерах по привлечению белорусских IТ-специалистов 3 14.10.2020, 17:32

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фото: golos.ua

Белорусские программисты могут находится на территории соседней страны до 180 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Беларуси», пишет office life.

Согласно указу, правительство продлит до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси: предпринимателей, высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Также правительство запустит пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для этих категорий белорусских граждан. Срок получения документов будет сокращен до трех дней без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории.

Отдельно Кабмин оптимизирует порядок получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными IТ-специалистами. Для этого предлагается сократить до пяти дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.

Будет усовершенствована процедура регистрации белорусских IТ-специалистов как физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога.

Украина будет признавать документы, выданные компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине.

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