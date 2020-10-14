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В Польше во время обезвреживания взорвалась пятитонная бомба времен Второй мировой войны

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  • 14.10.2020, 18:08
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В Польше во время обезвреживания взорвалась пятитонная бомба времен Второй мировой войны
Скриншот: eswinoujscie / YouTube

Пятитонная бомба Tallboy способна вызвать небольшое землетрясение.

В польском городе Свиноуйсьце во время обезвреживания взорвалась пятитонная сейсмическая бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Неразорвавшуюся бомбу нашли, когда рыли подъездную дорогу к порту города Щецина на северо-западе Польши. В ходе подготовки к ее обезвреживанию эвакуировали около 750 местных жителей. Вокруг обозначенной территории была создана 2,5-километровая зона безопасности, движение в порту приостановлено.

В ходе операции от взрыва бомбы никто не пострадал – ее взрывали удаленно, водолазов к этому моменту вывели из опасной зоны.

Пятитонная бомба Tallboy способна вызвать небольшое землетрясение, отмечает телеканал. Королевские военно-воздушные силы Великобритании сбросили ее на эту территорию во время атаки на фашистский военный корабль в 1945 году.

Свиноуйсьце в годы войны было одной из важнейших баз немецкого военно-морского флота на Балтике, потому эта территория была местом массированной бомбардировки.

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