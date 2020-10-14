Восемь стран подписали соглашение об освоении Луны 15 14.10.2020, 18:18

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фото: nasa

Страны заключили соглашение «Артемида».

Восемь стран заключили соглашение "Артемида", которое устанавливает набор принципов, которыми будут руководствоваться партнеры в ходе исследования Луны в XXI веке. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба NASA.

Документ подписали Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США. К соглашению "Артемида" смогут присоединиться и другие страны, сказано в сообщении.

"Артемида" станет самой широкой и самой разнообразной международной программой исследования космоса человечеством, а соглашения станут средством создания этой уникальной глобальной коалиции", – отметил администратор NASA Джим Бриденстайн.

В Национальном космическом агентстве США отметили, что международное партнерство будет играть ключевую роль в достижении устойчивого и надежного присутствия на Луне.

В рамках программы NASA планирует высадить на поверхность Луны первую женщину и еще одного мужчину до 2024 года.

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