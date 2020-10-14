закрыть
14 октября 2020, среда, 20:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Никита Домрачев: В это сложное время я узнал, что у меня есть огромная семья

19
  • 14.10.2020, 18:29
  • 8,944
Никита Домрачев: В это сложное время я узнал, что у меня есть огромная семья
Никита Домрачев

Избитый карателями архитектор и брат Дарьи Домрачевой поблагодарил белорусов за поддержку.

Брат олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, архитектор Никита Домрачев, который был жестоко избит силовиками в прошлое воскресенье, рассказал в своем посте в Facebook, почему не хочет уезжать из страны. Никита также поблагодарил белорусов за поддержку, назвав их невероятными.

— Я родился в СССР, в городе Минск. Всегда отождествлял это со знаком качества, бренд Made in USSR он такой. Я горжусь тем, что мои бабушки и дедушки сражались с захватчиками нашей земли и отстраивали разрушенный мир после войны. Горжусь их подвигами, заслуженными наградами и ответственным трудом. Развалилась страна в период застоя и отсутствия идей по реформам, в обществе произошла либерализация взглядов.

Не Горбачев продал, а наступил исторический переломный момент взрыва сознания большинства. Необходимо было двигаться, а огромный поезд был не способен, потому что прогнили шпалы.

В это время мои родители, архитекторы, были вынуждены уехать на заработки на север, где были выше зарплаты и больше работы по строительству новых городов. Там я вырос, закалился и вернулся в родной дом, в тот момент уже маленькую красивую страну с перспективой развития.

Я пожил в разных местах большой страны, поездил по миру, но мое сердце находится в месте моего рождения, я хочу здесь жить и приносить пользу этой стране и развивать ее. Обществом здесь сделано много работы, никто не хочет это развалить. Я хороший специалист, архитектор, но, к сожалению, стал известен не благодаря своему труду, а потому что был избит на улице любимого города.

Многие уже уехали в поисках лучшей жизни, кто-то вынужден работать в другой стране, не видя близких, многие оставили здесь часть или всю свою жизнь и не имеют возможности вернуться, потому что у них другое мнение.

Я хочу, чтобы люди не убегали из страны, боясь за жизнь, или на заработки, а жили дома или там, где хотят, развивали и создавали, чтобы наше общество здесь и многочисленные диаспоры по миру были примером для других, чтобы мы гордились страной и нацией.

Я счастлив, что мне повезло родиться в мирное время, получить качественное образование и жить в эпоху информационного прогресса. Я хочу, чтобы все люди смотрели честные новости по обычному тв, могли получать по почте разные газеты, а не прятать подпольные рассылки, свободно общались, самостоятельно думали, имели свое мнение и свободу выбора.

Посмотрел tut.by и увидел: сколько людей, столько и мнений — интересно читать.

В это сложное время «я узнал, что у меня есть огромная семья», большое спасибо всем за поддержку и за то, что вы такие невероятные!

ЯМы, Никита Домрачев, граждане своей страны, профессионалы своего дела, архитекторы, инженеры, строители, студенты, спортсмены, врачи, деятели культуры, труженики села, пенсионеры, школьники, преподаватели и другие специалисты — все хотим здесь жить, трудиться, достойно зарабатывая, и приносить пользу Родине.

Мы хотим справедливости, гарантий безопасности и уважения к себе.

Мы хотим жить в цивилизованном мире.

Мы хотим жить в Новой Беларуси 21 века.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин