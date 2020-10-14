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Демонстранты в Таиланде начали непрерывный трехсуточный митинг, чтобы вынудить премьера уйти в отставку

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  • 14.10.2020, 18:38
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Демонстранты в Таиланде начали непрерывный трехсуточный митинг, чтобы вынудить премьера уйти в отставку
фото: epa

Демонстранты подошли к зданию правительства Таиланда.

14 октября десятки тысяч жителей Таиланда разбили лагерь и начали трехсуточное стояние у дома правительства в Бангкоке, они требуют отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча, сообщает gordonua.com со ссылкой на Bangkok Post.

Также протестующие выступают за внесение изменений в конституцию и реформирование монархии.

Как пишет издание, митинг носит мирный характер, несмотря на незначительные столкновения демонстрантов с полицией и участниками параллельной акции "желторубашечников", которую проводят сторонники короля.

Премьера сегодня не было в офисе.

19–20 сентября в Бангкоке прошла круглосуточная антиправительственная акция, которую организовали студенческие антимонархические группы.

Генерал Чан-Оча возглавляет правительство Таиланда с 2014 года.

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