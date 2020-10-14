Белорусам с гуманитарной визой можно будет трудоустроиться в Польше

Белорусам с гуманитарной визой можно будет трудоустроиться в Польше2
- 14.10.2020, 18:54
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Для этого будут внесены изменения в законодательство Польши.
Депутат Сейма, секретарь парламентского объединения по делам Беларуси Михал Шчерба рассказал «Радыё Рацыя», что соответствующие изменения в законодательстве готовят в ускоренном темпе, и, скорее всего, 15 ноября они вступят в юридическую силу:
- На следующей недели состоится заседание Сейма, на котором это предложение будет принято в окончательном варианте. После этого его должен подписать президенты. И спустя 14 дней закон вступает в силу.