The New York Times: Навального, возможно, травили дважды 14.10.2020, 19:31

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Фото: djpavlin / Instagram

В чае, который пил Навальный в аэропорту, могли растворить ядовитый порошок.

Эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком". Об этом со ссылкой на высокопоставленного сотрудника спецслужб Германии, пожелавшего остаться неизвестным, 14 октября сообщило издание The New York Times (перевод - gordonua.com).

Немецкие эксперты, изучившие картину отравления, сейчас склоняются к тому, что агент "Новичок" представлял собой порошок, растворенный в жидкости. Скорее всего, в чае, который Навальный пил в аэропорту Томска перед своим рейсом, сказал источник.

Фотографии политика, пьющего чай из красного бумажного стаканчика в кафе, распространились в интернете вскоре после его госпитализации.

В то же время ученые обнаружили концентрацию нервно-паралитического агента в крови и моче Навального, а также на пластиковой бутылке с водой из его гостиничного номера. Это свидетельствует о том, что оппозиционер контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, его травили дважды, пишет американское издание.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

14 октября послы ЕС согласовали санкции за отравление Навального в отношении шести человек и одной организации. The New York Times утверждает, что в санкционный список попадут первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников.

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