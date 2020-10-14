Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне

Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне23
- 14.10.2020, 20:16
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Председатель Китая заявил, что войска страны должны поддерживать состояние повышенной готовности.
Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе инспекции корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу призвал свою армию готовиться к войне. Об этом сообщает информационное агентство китайского правительства "Синьхуа", передает gordonua.com.
Си Цзиньпин отметил, что войска должны поддерживать состояние повышенной готовности и быть "абсолютно надежными".
По его словам, усиление армии будет одним из заданий будущей пятилетки.
"Мы должны исходить из текущей ситуации, серьезно изучать и решать остающиеся противоречия", – сказал китайский лидер.
К войне с кем нужно готовиться его армии, Си Цзиньпин не уточнил.
Народно-освободительная армия Китая является крупнейшей по численности в мире. В подразделения вооруженных сил страны входит более 2 млн человек.