Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне 23 14.10.2020, 20:16

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Си Цзиньпин

Фото: Reuters

Председатель Китая заявил, что войска страны должны поддерживать состояние повышенной готовности.

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе инспекции корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу призвал свою армию готовиться к войне. Об этом сообщает информационное агентство китайского правительства "Синьхуа", передает gordonua.com.

Си Цзиньпин отметил, что войска должны поддерживать состояние повышенной готовности и быть "абсолютно надежными".

По его словам, усиление армии будет одним из заданий будущей пятилетки.

"Мы должны исходить из текущей ситуации, серьезно изучать и решать остающиеся противоречия", – сказал китайский лидер.

К войне с кем нужно готовиться его армии, Си Цзиньпин не уточнил.

Народно-освободительная армия Китая является крупнейшей по численности в мире. В подразделения вооруженных сил страны входит более 2 млн человек.

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