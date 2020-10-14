Александр Ярошук: Народ консолидирован в одном – Лукашенко должен уйти 7 14.10.2020, 21:33

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фото: svaboda.org

Саботаж присутствует практически повсеместно.

Светлана Тихановская выдвинула режиму Лукашенко Народный ультиматум. Всего три требования: до 25 октября Лукашенко должен объявить об уходе, прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае «26 октября начинается национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

«БП» побеседовал с руководителем Белорусского Конгресса демократических профсоюзов Александром Ярошуком.

- Ситуация сегодня развивается очень стремительно: два последних месяца люди выходят на акции протеста не только потому, что сфальсифицированы итоги выборов, не только потому, власть учинила кровавый террор против мирных участников протеста; общество консолидировано на почве одного требования – Лукашенко должен уйти. Протестный потенциал настолько огромен, консолидация людей настолько мощная на почве их требования к Лукашенко – уйти (безусловно, это главное требование народа), что люди будут выходить на улицы и до 25 октября.

Похвально, что Светлана Тихановская ведет себя все более уверенно, вероятно, есть понимание, что она должна более принципиально обозначать свою позицию. Совершенно очевидно, можно говорить о патовой ситуации, может быть, руководствуясь этими соображениями, она и правильно делает – более решительно обозначает себя и свою позицию.

- Почему общенациональная забастовка провалилась? И можно ли говорить, что она провалилась?

- Общенациональная забастовка совершенно точно не провалилась. Другое дело, что был расчет на массовую остановку производств, прежде всего крупных предприятий, с массовым выходом людей на улицы. Сегодня часто слышу: в первую неделю протестов была вполне реальной остановка производства – просто не воспользовались моментом из-за растерянности и отсутствия стратегии. На самом деле такие доводы не выглядят серьезными.

Произошли тиктанические сдвиги, поэтому нормального технического производственного процесса функционирования экономики уже просто не может быть. И с этим мы будем жить до тех пор, пока Лукашенко не уйдет. А то, что он уйдет, я ничуть не сомневаюсь, возможно, в ближайший год. Хотя отпускать режиму, который потерял доверие общества, или, по крайней мере, самой активной ее части, целый год, - слишком смелое допущение.

- Насколько массовыми являются скрытые формы протеста?

- Саботаж присутствует практически повсеместно. Другое дело, что на разных предприятиях этот процесс протекает в разных формах. Вот некоторые говорят: в воскресенье белорусы сражаются с режимом, а в понедельник, дескать, как ни в чем не бывало идут на работу. Не как ни в чем не бывало – они вышли на рабочее место с глубокими психологическими травмами. Беспредел властей, жестокие расправы (если не над работниками лично, то над их родными, близкими, дедушками, бабушками, друзьями) напрямую отражается на производственном процессе. Есть производства, которые полностью зависят от работы нескольких десятков человек или даже нескольких человек – не работают они, значит, парализована деятельность предприятия в целом.

Вся белорусская революция проходит без лидеров. Люди действуют в условиях, когда невозможна никакая централизация, невозможна вертикаль или национальные штабы, возможны только горизонтальные связи. Люди их и задействуют. Коллективный разум белорусов выводит их каждые выходные на акции протеста, а в перерывах, в рабочее время – подталкивает к саботажу и итальянской забастовке.

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