Азербайджанские дроны-камикадзе ликвидировали «Искандер» ВС Армении? 14.10.2020, 21:47

4,344

В подтверждение слов приводится фотография с борта азербайджанского БПЛА.

Ряд российских СМИ сообщили о том, что Вооруженные силы Азербайджана уничтожили армянский ОТРК «Искандер». Делая такое заявление, журналисты ссылаются на сообщения своих азербайджанских коллег и пресс-релизы министерств обороны обеих стран. По данным азербайджанских изданий, один армянский оперативно-тактический ракетный комплекс был уничтожен в результате атаки дрона-снаряда. Кроме этого, утверждается, что азербайджанская сторона заявила о нанесении удара по целому позиционному району, на территории которого находились три «Искандера» и одна установка ОТРК «Точка-У», пишет voennoedelo.com.

В подтверждение слов приводится фотография, которая, как указывается, была передана с борта азербайджанского БПЛА. Также сообщается, что армянские комплексы были развернуты на территории Кельбаджарского района. Что касается официальных подтверждений потери комплекса, то военные ведомства противоборствующих сторон ограничились короткими и косвенными заявлениями.

Как сообщает «Интерфакс», в среду Минобороны Азербайджана заявило, что «на территории Армении была точечным ударом выведена из строя „легитимная военная цель“ — оперативно-ракетный комплекс».

В свою очередь в Ереване отметили, что «после удара по своей военной технике считают, что теперь они (армянские ВС) вправе наносить удары по любым военным объектам на азербайджанской территории».

Армянская сторона не называет тип уничтоженной техники, однако СМИ полагают, что речь идет как раз именно о потерянном ОТРК «Искандер».

Конфликт в Нагорном Карабахе снова перешел в горячую стадию с обстрелами и боестолкновениями 27 сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».