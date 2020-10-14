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Ученые доказали, что люди выбирают в супруги своих «двойников»

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  • 14.10.2020, 22:08
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Ученые доказали, что люди выбирают в супруги своих «двойников»

Проведенные исследования опровергли теорию о том, что противоположности притягиваются.

Еще в 1987 году исследователи из Мичиганского университета пытались выяснить, существует ли связь между внешностью супругов. Тогда, изучив снимки пар, которые состояли в браке около 25 лет, они пришли к выводу, что после совместных лет жизни партнеры становятся похожими друг на друга. Это явление они объяснили повторной эмпатической мимикрией, отметив, что длительный социальный контакт способствует «копированию» мимики и черт партнера.

Однако новые исследования ученых из Стэнфордского университета эту теорию опровергают.

Исследователи изучили изображения лиц 517 пар, сделанные в начале их брака и спустя 20 и более лет совместной жизни. Снимки рассматривали тремя разными способами: сначала это сделали сами ученые, затем они предложили найти правильные пары группе добровольцев, и на третьем этапе изображения были просканированы с помощью технологии распознавания лиц.

Все три этапа выдали одинаковый результат: партнеры в течение совместной жизни не «подстраивались» под внешность друг друга. Более того, с течением времени они, наоборот, становились более разными.

Зато внимание ученых привлекли первоначальные снимки. Оказалось, что люди с самого начала выбирали себе в супруги внешне похожих на них партнеров. Авторы исследования отмечают, что в браке не работает принцип «противоположности притягиваются», наоборот, партнеры чаще всего выбирают себе подобного человека, говорится в статье Scientific Reports.

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