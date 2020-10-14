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В День матери власти арестовали мать Павла Северинца

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  • 14.10.2020, 22:24
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В День матери власти арестовали мать Павла Северинца

Сейчас Татьяна Северинец находится в ИВС.

14 октября - День матери в Беларуси. Хотя этот день отмечается на государственном уровне, это полная профанация, как и все в этом государстве при Лукашенко.

После выборов отношение к женщинам-матерям проявилось в полной мере, - говорит racyja.com Татьяна Северинец, многодетная мать, партийный и общественный деятель из Витебска:

- Видно и вылезло настоящее лицо властей, как они смотрят на женщины. Они презрительно смотрят на то, что мешает им наслаждаться жизнью, к которой они привыкли. Эти дни матери, эти все праздники, награды - это все профанация того, что у них заложено, тех ценностей и того, что на самом деле есть женщина и что есть женщина и что есть великая ценность - Мать.

Как стало известно на данный момент от дочери Татьяны Северинец Анны, государство «поздравило» ее мать с сутками в изоляторе временного содержания. Там она будет до завтрашнего суда за Марш пенсионеров. А сегодня ее заочно осудили на 5 базовых за участие в предыдущей акции.

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