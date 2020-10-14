Беларусь станет свободной 1 14.10.2020, 22:55

2,564

Фото: AP

Против хунты Лукашенко восстал весь народ.

Дорогие друзья! Сегодняшний марш матерей, это очередное доказательство того, что против хунты Лукашенко восстал весь народ, все слои общества, от студентов, айтишников, музыкантов, актеров, до рабочих, пенсионеров, женщин, пишет телеграм-канал «Баста!».

Никто не согласен мириться с нынешним положением дел. Режим мечется в страхе перед народом, и каждый день выкатывает какие-то абсолютно сумасшедшие заявления, которые кроме как желания покрутить пальцем у виска, больше ничего не вызывают. А показывают всем только одно – мы на верном пути!

Поэтому, мы и дальше будем продолжать каждый день выходить на марши, становиться в цепи солидарности, бастовать и всеми способами продолжать и усиливать всеобщее гражданское неповиновение! Наша страна уже очень скоро станет свободной!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.