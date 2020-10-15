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Медики выяснили, когда человек полностью выздоравливает от коронавируса

  • 15.10.2020, 8:07
  • 7,548
Медики выяснили, когда человек полностью выздоравливает от коронавируса

На это влияет несколько факторов.

Большинство пациентов болеют коронавирусной инфекцией в легкой или умеренной форме и быстро выздоравливают. Об этом сообщает cursorinfo.co.il.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что выздоровление обычно занимает от двух до шести недель. Одно исследование, проведенное в США, показало, что около 20% негоспитализированных больных в возрасте от 18 до 34 лет имели симптомы через две недели после заболевания.

Итальянские эксперты выяснили, что 87% госпитализированных пациентов испытывают симптомы (утомляемость и одышку) через два месяца после болезни. Доктор Халила Гейтс, специалист по легким из Чикаго, сказала, что у многих из ее госпитализированных пациентов с COVID-19 по-прежнему наблюдаются приступы кашля, затрудненное дыхание и усталость через три-четыре месяца после заражения. Она отметила, что трудно точно предсказать, когда здоровье пациентов с COVID-19 полностью восстановится.

Также трудно предсказать, у каких пациентов разовьются осложнения после выздоровления. COVID-19 может поражать почти каждый орган, а долгосрочные осложнения могут включать воспаление сердца, снижение функции почек, спутанность сознания, беспокойство и депрессию.

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