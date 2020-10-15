Ученые разработали метод, помогающий управлять сновидениями 2 15.10.2020, 9:01

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Американские исследователи назвали его «прицельной инкубацией».

Американским ученым удалось разработать метод, который поможет людям управлять своими снами. Он получил название прицельная инкубация сновидений, пишет lenta.ua.

Данная методика позволяет сделать сон осознанным. И действует он в момент, когда человек находится в ранней стадии, которая называется гипнагогией. Дело в том, что в этот период человек чувствителен к внешнему влиянию, например, он может слышать окружающие его звуки.

Специалистам удалось найти способ, как во время сна сосредоточится на определенных вещах и следить за своими мыслями.

Эксперимент заключался в том, что на руку нескольких испытуемых надели трекер, отслеживающий пульс, давление и движение пальцев, и попросили заснуть. Когда люди входили в стадию гипногогии, им включали определенную мелодию, с целью задать тематику.

В результате большая часть испытуемых подтвердила, что их сновидения были связаны с музыкой, звучащей во время эксперимента. Кроме того, даже напели или сыграли ее на инструментах. Однако сюжет снов у каждого был индивидуальным.

Таким образом, специалистам удалось доказать то, что сновидениями в начальной фазе перед переходом в глубокий сон можно управлять.

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