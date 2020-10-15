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Дмитрий Шепелев об избиении Максима Хорошина фашистами: Так не может продолжаться

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  • 15.10.2020, 9:39
  • 8,699
Дмитрий Шепелев об избиении Максима Хорошина фашистами: Так не может продолжаться
Дмитрий Шепелев

Мирная передача власти - требование большинства жителей Беларуси.

Дмитрий Шепелев у себя в Instagram прокомментировал избиение своего студенческого друга Максима Хорошина. Телеведущий написал, что не может молчать, «потому что никогда зверство ОМОНа Беларуси не касалось меня так близко и так лично».

— Я знаю, что большинство из вас живут не в Беларуси, но я должен поделиться своими чувствами, которые испытываю сейчас: ненависть, злость и растерянность. Это мой друг. Максим, мы знакомы со студенческих лет. Вчера утром в Минске на него напали неизвестные в масках, вытащили из машины, избили, натянули на голову балаклаву и увезли в изолятор, где избивали еще два часа, пытали, выбивая признательные показания, — написал Шепелев.

Он отмечает, что уже два месяца белорусы требуют мирной передачи власти и все это время живут и оглядываются, не за ними ли пришли люди в штатском, прячутся по дворам, спасаясь от преследования, укрываются от светошумовых гранат. По словам телеведущего, «так не должно, так не может продолжаться»: «Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться. Сложение полномочий. Перевыборы. Мирная передача власти - требование большинства. Большинства жителей Беларуси».

— Они платят эту цену за новую жизнь в новой стране, в Беларуси, которую они заслуживают, свободную от страха и диктатуры. И они должны победить. Я хочу вас поддержать. Я очень горжусь вами. Жыве Беларусь!

Утром 13 октября, напомним, жестко задержали одного из владельцев столичного цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина. Его сильно избили — Хорошин был госпитализирован. Видео того, как Хорошина из РУВД выводят медики, разошлось по соцсетям и вызвало сильный резонанс.

По словам адвоката, среди травм Максима отек внутренних органов, отек мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, у мужчины «полностью отбит весь левый бок».

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