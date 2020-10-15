Рубль дрогнул после запуска печатного станка в РФ 4 15.10.2020, 10:05

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Фото: Reuters

На курс влияют и санкционные риски.

Российский рубль снова дешевеет на Московской бирже на фоне снижения валют развивающихся стран и масштабных вливаний ликвидности в банковскую систему со стороны ЦБ, пишет finanz.ru.

В понедельник Банк России выдал 620 миллиардов рублей кредитов репо, чтобы банки могли профинансировать покупку государственных облигаций, с помощью которых Минфин покрывает бюджетный дефицит.

Объем «инъекции» новых рублей за сутки стал рекордным с марта, когда ЦБ экстренно снабжал банки ликвидностью на фоне обвала валютного рынка и ступора платежей в экономике.

Новые деньги остро нужны бюджету, который запланировал потратить 8,7 триллиона рублей в четвертом квартале.

«Однако увеличение бюджетных расходов связано с ростом денежной массы (в этом году она вырастет более чем на 14%), а долговременный и опережающий (по сравнению с ВВП) рост денежной массы - это важнейший фактор девальвации в будущем», - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Пока уровень госдолга относительно низкий (13% ВВП), и можно увеличивать денежную массу без значительных рисков, с другой стороны, печатный станок - это не гарантия восстановления экономики, подчеркивает Ващенко.

На 21.14 мск курс доллара на МосБирдже повышается на 55 копеек, до 77,61 рубля, а ранее касался отметки 77,7425 - максимальной за неделю. Евро прибавляет 73 копейки и торгуется по 91,21 рубля.

Рубль слабеет вместе с валютами EM, которые, впрочем, дешевеют медленнее: бразильский реал и южноафриканский ранд теряют по 0,4%, тогда как мексиканский песо и индонезийская рупия слабо растут.

На 2% дорожает нефть - до 43,28 доллара за баррель Brent и 40,99 доллара за баррель WTI. Но и это не помогает рублю, констатирует главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

На курс вновь давят санкционные риски. «После новостей о согласовании персональных санкций со стороны ЕС рубль стал торговаться хуже сравнимых валют», - указывает начальник аналитического управления дирекции операций на финрынках банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин. По данным The New York Times, в «черные списки» за отравление Алексея Навального включены первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, а также два замминистра обороны. Им будет запрещен въезд в ЕС, а их активы - заморожены.

До конца недели рубль может закрепится в диапазоне 77,5-80 рублей за доллар, но выйти из его вряд ли сможет даже при ухудшении внешнего фона, прогнозирует Зварич.

Учитывая проблемные перспективы экономического роста, спроса на нефть и низкие реальные ставки в России, рубль может ослабеть до 81 за доллар в течение квартала, говорит стратег Santander Bank Polska SA Войцех Мазуркевич.

Самый большой источник непредсказуемости для рубля - это выборы в США, считает он: «Факторы, существенно влияющие на рубль, - уровни доходностей, доллар и цены и на сырье - сильно зависят от того, на чьей стороне будет победа, и от пакета фискальных мер поддержки».

«До конца года курс может подняться в диапазон 80-85, - считает Ващенко. - Это связано с тем, что инвесторы заранее отыгрывают рост долговой нагрузки, увеличение налогов, и ожидают, что экономика будет развиваться по консервативному сценарию: низкие темпы роста ВВП (1,5-2,5%), возможно, рост будет неустойчивым, слабый потребительский спрос, инфляционные ожидания выше ключевой ставки, причем, ставку, возможно, повысят в диапазон 5-6% годовых».

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