Украина ответила на ноту МИД Беларуси 12 15.10.2020, 10:17

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Все обвинения белорусских властей отвергнуты.

Украина отвергла обвинения Беларуси в недружественных действиях в связи с указом президента Владимира Зеленского продлении разрешенного срока пребывания IT-специалистов из Беларуси. Сотрудничество между странами в этом направлении было свободным еще до кризиса в Беларуси, сообщает «РБК-Украина».

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

«Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес контакты все крепли», - говорится в заявлении МИД.

Напомним, вчера МИД Беларуси вызвал украинского посла Игоря Кизима из-за указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине. Такой указ в Беларуси назвали недружественным.

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