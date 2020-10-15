закрыть
15 октября 2020, четверг, 11:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина ответила на ноту МИД Беларуси

12
  • 15.10.2020, 10:17
  • 6,188
Украина ответила на ноту МИД Беларуси

Все обвинения белорусских властей отвергнуты.

Украина отвергла обвинения Беларуси в недружественных действиях в связи с указом президента Владимира Зеленского продлении разрешенного срока пребывания IT-специалистов из Беларуси. Сотрудничество между странами в этом направлении было свободным еще до кризиса в Беларуси, сообщает «РБК-Украина».

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

«Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес контакты все крепли», - говорится в заявлении МИД.

Напомним, вчера МИД Беларуси вызвал украинского посла Игоря Кизима из-за указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине. Такой указ в Беларуси назвали недружественным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская встала в сцепку
Тихановская встала в сцепку Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский