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Ученые выяснили, как будут выглядеть люди будущего

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  • 15.10.2020, 10:19
  • 11,196
Ученые выяснили, как будут выглядеть люди будущего

Исследование провели в Австралии.

Ученые из Австралии провели исследование и описали то, как будет выглядеть человек через тысячу лет. За последнее время в эволюции произошел скачек и темпы ее развития сильно ускорились. Специалисты из Университета Аделаиды и Университета Флиндерса предполагают, что внешний вид людей будет значительно отличаться от привычного нам, сообщает lenta.ua.

С каждым годом качество медицины и питание улучшается, поэтому современные люди будут худыми и высокими. По мнению экспертов их рост сможет достигнуть двух метров.

Также из-за сильного солнечного облучения кожа у человека станет более морщинистой. А глаза увеличатся и будут намного больше, чем сейчас. Изменение их формы связано с тем, что в основном только через глаза люди смогут выражать свои эмоции.

Также австралийские ученые сделали и предположения насчет умственного развития. Так исследования показали, что мозг современного человека станет намного меньше. Людям больше не придется запоминать информацию, потому что большая ее часть будет храниться не в голове, а на внешних источниках.

Ранее специалисты из Австралии уже заявляли, что сейчас человечество развивается быстрее, чем когда-либо за последние 250 лет. Все больше людей рождается без зубов мудрости. Это связано с тем, что челюсти становятся меньше, поэтому для зубов нет места.

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