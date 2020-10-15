Обратный отсчет

Обратный отсчет3
- 15.10.2020, 10:33
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Беларусь готова заявить диктатору свой Ультиматум!
Telegram-канал «Беларусь головного мозга» считает, что акции гражданского неповиновения в Беларуси будут только нарастать.
«У очередного шахтера не выдержали нервы и он приковал себя в шахте. Мастер-взрывник отказался подниматься на поверхность после ночной смены. Шахтера зовут Курбан Александр Иванович.
С каждым днем приближения Народного Ультиматума все больше и больше людей будут оказывать неповиновение прогнившей системе и озверевшему режиму. Где-то это будет происходить открыто, где-то будет происходить саботаж на заводах и предприятиях, где-то будут выводиться из строя служебные автомобили карательных органов.
Беларусь готова заявить диктатору свой ультиматум!
Осталось 11 дней», — пишет Telegram-канал.