Татьяна Северинец вышла на свободу 5 15.10.2020, 10:36

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Татьяна Северинец

На освобождении активистки из СИЗО настояли медики.

Татьяну Северинец — активистку из Витебска, мать одного из лидеров белорусского народа и политзаключенного Павла Северинца — по настоянию медиков отпустили домой из СИЗО, куда ее отвезли после задержания 14 октября. Об этом tut.by сообщил ее муж Константин Северинец.

В День матери, 14 октября, Татьяну Северинец задержали возле подъезда ее дома и отвезли в Первомайский РОВД.

— В РОВД Татьяна находилась полсуток: с послеобеденного времени и до двух часов ночи. Потом ее отвезли в СИЗО. Ей стало плохо: поднялось давление, гипертонический криз. Несколько раз приезжала скорая. Медики настояли, чтобы Татьяну по состоянию здоровья отпустили домой. Сотрудники милиции, говорит жена, делать этого не хотели, но были вынуждены подчиниться требованию врачей. Сегодня утром Татьяна пришла домой, — рассказал Константин Северинец.

Татьяна сообщила мужу, что ее обвиняют в участии в марше пенсионеров 12 октября в Витебске.

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