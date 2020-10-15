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Всеукраинский опрос: Зеленский озвучил второй вопрос

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  • 15.10.2020, 10:44
  • 4,297
Всеукраинский опрос: Зеленский озвучил второй вопрос

Президент Украины заявил, что всего будет пять вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй из пяти вопросов на всеукраинском опросе, анонсированном им ранее, сообщает Telegram-канал украинского президента.

«Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?», — сообщил Зеленский в видеообращении.

Напомним, первый вопрос от Зеленского звучал так: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

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