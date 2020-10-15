Медики выяснили, как стирка влияет на вероятность заражения COVID-19 1 15.10.2020, 10:56

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Исследование провели в Великобритании.

Ученые из Великобритании провели исследование, в ходе которого установили, что стирка повышает риск заражения COVID-19. По словам специалистов, на одежде могут остаться частицы вируса, пишет orthodox.od.ua.

Сотрудники научной группы SPI-B изучили дополнительные факторы риска заражения COVID-19. Они проверили, какие домашние дела могут привести к опасности и установили, что привычные бытовые задачи, которые обычно решают женщины, в нынешней эпидемиологической обстановке могут привести к повышенной заболеваемости. Самый высокий риск возникает при уборке помещений и стирке белья. На тканях частицы вируса могут оставаться активными до трех суток. Когда в ходе бытовых хлопот они поднимаются в воздух, хозяйка может заболеть коронавирусом.

Отмечается, чаще всего заболевание проникает в дом, сохраняясь на одежде и обуви. Чтобы снизить опасность, нужно после пребывания на улице провести дезинфекцию предметов гардероба при помощи специальных аэрозолей.

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