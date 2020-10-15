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Президент Кыргызстана ушел в отставку

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  • 15.10.2020, 11:11
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Президент Кыргызстана ушел в отставку
Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков заявил, что мир в стране и жизни соотечественников для него дороже всего.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 октября, подал в отставку. Политик сделал обращение к гражданам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране, сообщает его пресс-служба.

Текст обращения опубликовала пресс-служба президента Кыргызстана:

«Дорогие соотечественники!

Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны — Бишкеке остается напряженной.

Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав Правительства, я подписал указы Президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность.

К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается.

Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту.

С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям.

Дорогие мои соотечественники!

Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника.

Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.

Поэтому принял решение уйти в отставку.

Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе.

Да хранит нас всех Всевышний, пусть будет мир и спокойствие на нашей земле!»

В Кыргызстане вторую неделю продолжается политический кризис, который начался после парламентских выборов. Их признали недействительными из-за многочисленных фальсификаций. Парламент страны 14 октября избрал новым премьер-министром оппозиционера Садыра Жапарова, а президент Сооронбай Жээнбеков утвердил его в должности.

Жапаров требовал отставки Жээнбекова до утра 15 октября, однако президент заявил, что уйдет в отставку только после новых парламентских выборов.

С утра 15 октября в Бишкеке собрались сторонники новоизбранного премьер-министра Садыра Жапарова, они требовали немедленной отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

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