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Белорусская добывающая промышленность пикирует по финансам

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  • 15.10.2020, 11:26
  • 1,459
Белорусская добывающая промышленность пикирует по финансам

Прибыль этого сектора экономики сократилась на треть.

Как ни странно прозвучит для кого-то, в Беларуси хорошо развита горнодобывающая промышленность. Посмотрим, что с ней происходит в 2020 году, пишут banki24.by.

Секция «горнодобывающая промышленность» включает добычу полезных ископаемых, которые встречаются в природе в виде твердых пород (уголь и руды), в жидком состоянии (нефть) или в газообразном состоянии (природный газ).

Таким образом, подразделениями внутри секции являются добыча угля, добыча сырой нефти и природного газа, добыча металлических руд и добыча прочих полезных ископаемых. Кроме того, в секцию входит предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых.

Наибольший вклад в добывающую промышленность страны вносят предприятия Гомельской области. Если в целом по Беларуси за 8 месяцев компании отрасли выпустили продукции на 866,4 млн BYN, то отдельно по Гомельщине — 557,7 млн BYN. Такая концентрация на одном регионе объясняется в основном деятельностью ПО «Белоруснефть».

Компании из производственного объединения добывают нефть в Припятском прогибе и оказывают сервисные услуги в Беларуси и по всему миру. Еще 174,5 млн BYN продукции выпустили предприятия Брестской области.

В этом регионе расположен микашевичский карьер, на котором работает РУПП «Гранит». Финансовые результаты отрасли доступны за 7 месяцев. За обозначенное время выручка предприятий сократилась на 5% до 3,427 млрд BYN.

Так как это динамика без учета инфляции, то реальная выручка упала к 2019 году еще больше. Прибыль горнодобывающей промышленности от продажи продукции составила 239,6 млн BYN, что на 33,6% ниже, чем в 2019 году.

На объеме прибыли негативно сказался дефицит российской нефти в 1 квартале. В январе—марте Белоруснефть не экспортировала нефть собственной добычи, а направляла ее на НПЗ для переработки. Также финансовый удар нефтяникам нанесло падение цен на мировом рынке.

Средняя рентабельность продаж по добывающей промышленности упала с 10% до 7%. Чистая прибыль в отрасли снизилась на 38,9% до 82,6 млн BYN. При этом убыточной являлась всего 1 организация среди крупных и средних компаний. В 2020 году у горнодобывающей промышленности резко увеличились отчисления на погашение долгов.

На выплату кредитов и займов за 7 месяцев предприятия направили 1,460 млрд BYN (+97,7% к 2019 году). На эти цели компании-добытчики были вынуждены изъять 42,6% выручки при среднем показателе по экономике в 29,7%.

Суммарные долги предприятий отрасли на 1 августа достигли 2,612 млрд BYN. С начала года они выросли на 54,5%. Для сравнения: за весь 2019 год рост составил 18,6%. Бурное увеличение обязательств связано с девальвацией рубля.

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