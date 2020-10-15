Александр Невзоров: Минский ОМОН — это коллективный Чикатило 6 15.10.2020, 11:37

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Александр Невзоров

Известный публицист — о последних событиях в Беларуси.

Российский публицист Александр Невзоров порассуждал о репутации России на фоне белорусских событий и поразмышлял о природе людей, которые разгоняют демонстрантов в Беларуси.

О том, что «означала встреча в КГБ»

— Это такая, я бы сказал, проверенная и очень эффективная пиар-манипуляция. Это называется «разбавительный поступок». Это практикуется всегда, везде, — сказал публицист на «Эхе Москвы». — Вот для того, чтобы дезориентировать общественное мнение, погасить, притупить гнев, используется этот простой и очень апробированный прием. На его применении, его изготовлении сделано очень много денег. Его знают абсолютно все пиарщики. А вот белорусы, они оказались настолько наивными, что им эта туфтень может очень зайти.

Когда мы берем фигуру кровавого маньяка и начинаем вкладывать в его уста, в его поведение какие-то абсолютно алогичные, нетипичные, дерзкие, внешне разумные действия, мы начинаем разбавлять этот его жуткий кровавый облик. И у сомневающихся возникает на минуточку сомнение, что не все так однозначно, не все так просто, как нам видится. Он не такой поганец, он не такой паршивец.

О «любителях поистязать людей»

— Минский ОМОН – это коллективный Чикатило, там удалось собрать коллективчик с очень специфическими диагнозами и наклонностями. Он уже вошел в историю. Теперь задача только найти достаточно большой музей криминальной антропологии, чтобы портреты всех этих ребят развесить там рядом с Гейси и с другими серийными убийцами.

Но ОМОН действует, в общем, так прямолинейно, тупо, без особой выдумки.

Но в Минске помимо ОМОНа нарисовалось еще некоторое количество любителей поистязать людей. Вот где настоящие затейники. И возникает вопрос: а где, собственно говоря, Лукашенко их берет?

Может быть, он за большие деньги выкупает из зон строгого режима пожизненно заключенных, вручает им наган, дубинку и выпускает их на ночные улицы. А, может быть, это в психушках, где всегда можно найти парочку особо опасных маньяков. Ему их доставляют.

И понятно, что вместе с этим чикатильствующим ОМОНом на улицах Минска орудуют, судя по всему, такие люди, потому что то, что было во время разгона штатных демонстраций, ничем другим объяснить невозможно.

Но вот то, что сделали с шествием стариков и старушек, — это, конечно, превосходит все мыслимое. Надо было видеть это шествие с палочками. Согнутые, трагически беззащитные люди. У некоторых цветочки, у некоторых флажочки, а у кого-то пакетик с лекарствами.

И у многих надписи, приколотые булавками с фамилией, именем, отчеством и диагнозами заболеваний на тот случай, если забьют дубинами, то чтобы медики знали, куда везти и куда сообщать родным.

И вот им как раз – газ в лицо. Им под эти палочки и под ноги – гранаты. И я думаю, что даже маньяки из больниц на такое не способны. Я думаю, что там и Брейвик, и Хаттаб, они бы матерились от омерзения и где-нибудь там закрывали лицо ладошками за очередным автозаком просто от стыда и нежелания, чтобы их поставили где-нибудь рядом.

И, конечно, это не могут делать какие-то обычные маньяки. Вот то, что делали со стариками и старушками, ничем не объяснить…

О России, которая «опять поставила не на тех»

— Сейчас мы видим, насколько тщательно и кропотливо Россия поддерживают свою чумную репутацию. Вот прямо сейчас, в эту минуту Россия вдохновляет в Минске глушить, слепить гранатами старушек, стариков, истязать безответных людей, таких, как тот же самый Максим Хорошин, вообще, продавец цветочного магазина, которого выволокли и били так, что взрослый, здоровый мужик рыдал.

…Если бы не ее (России) чумная опека, то весь бы этот нарыв в Беларуси давным-давно бы добродушно вытек. То есть минская эпопея — это отдельная, совершенно страшная, необъяснимая, фантастическая страница внешней политики России.

И главное, что бороться за Беларусь уже бесполезно. Она свой выбор показала и сделала. И всё проиграно. Россия-то опять поставила не на тех.

Добавим, что известный телеведущий Дмитрий Шепелев высказался о задержании владельца цветочного магазина Максима Шорошина, который оказался его студенческим другом: «Так не может продолжаться».

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