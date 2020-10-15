Манифест приковавшего себя под землей шахтера: Назначить новые открытые и честные выборы 15.10.2020, 11:44

Александр Курбан

Солигорский шахтер выставил свои требования к властям.

В четверг после ночной смены мастер-взрывник 4 РУ ОАО «Беларуськалий» Александр Курбан приковал себя цепью к металлоконструкциям в месте посадки работников в клеть у ствола №2 и отказался выезжать на поверхность, пишет «Салiдарнасць».

— Заявляю, что с сегодняшнего дня вступаю в стачку по политическим мотивам и поддерживаю требования стачкома ОАО «Беларуськалий», основываясь на международном пакте ООН «Об экономических, социальных и культурных правах» и ст. 8 ТК РБ «Соотношение законодательства о труде и норм международного права», — передал шахтер свое обращение.

Александр Курбан — потомственных шахтер, в объединении работает с 1998 года, с 2000 — в подземных условиях.

— Много лет я наблюдаю, как наше предприятие превращается в место, где рабочие перестали себя чувствовать защищенными от произвола администрации. Травматизм скрывается, а оборудование и транспорт, на которых работаем, перестали быть безопасными, — сообщил Александр в своем обращении.

Он рассказал, что рабочие сами за свой счет обеспечивают себя инструментами, а некомпетентное руководство «заставляет выполнять наряды с грубым нарушением техники безопасности».

— Пытаясь выполнять завышенные планы на неисправном оборудовании, нам приходится рисковать жизнью и здоровьем ради достатка своей семьи, — констатирует сотрудник ОАО «Беларуськалий».

Он также отметил, что «сложившаяся политическая ситуация в стране нанесла серьезный психологический и моральный удар по трудовому коллективу. Многие пострадали от действия силовых структур как морально, так и физически».

Среди требований шахтера, кроме профессиональных — поднять заработную плату на уровень, соответствующий тяжести и опасности условий труда, обеспечить рабочих исправным инструментом для выполнения своих обязанностей, прекратить давление на рабочих и независимый профсоюз, отменить преступное решение по увольнению находящихся в стачке.

Указаны и основные требования к руководству страны:

— Назначить новые открытые и честные выборы, освободить всех политзаключенных, прекратить избиение мирных граждан, — написал шахтер.

Известно, что ко 2 стволу 4 РУ приехала скорая, после чего Александра подняли на поверхность.

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