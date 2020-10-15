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Максим Хорошин: Солидарность - самое сильное, что случилось со мной

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  • 15.10.2020, 11:52
  • 6,825
Максим Хорошин: Солидарность - самое сильное, что случилось со мной
Максим Хорошин

Директор цветочного магазина получил семь тысяч сообщений со словами поддержки.

Максима Хорошина с супругой брутально задержали утром 13 октября около дома. Мужчину увезли в РУВД Первомайского района, откуда он уже не смог выйти самостоятельно, пишет kp.by.

Максима вывели сотрудники скорой помощи в состоянии шока, он не мог говорить (видео разошлось по интернету, есть внизу материала). 15 октября Максим все еще в больнице, лежит в отдельной палате.

- Утром (14 октября. - Ред) я чувствовал себя плохо, даже не сразу узнал жену. Но потом мне стало лучше. Ночью становится хуже, поэтому не знаю как буду чувствовать себя завтра, - рассказывает Максим.

- Максим, как и за что вас задержали?

- Задерживали меня возле дома, мы сели с супругой в автомобиль, нам сразу же открыли двери. Мне нанесли 4 очень сильных удара в лицо, положили на землю в ту же кровь лицом. Спросили, понимаю ли я, за что меня задерживают? Я сказал: «Нет». Супругу посадили в машину, а на меня надели балаклаву и посадили в автобус, надели наручники. Всю дорогу я ехал головой вниз. Меня пугали, что я состою в каких-то чатах и угрожаю детям омоновцев. Говорили, что я очень радикальный. Я сказал, что они ошиблись, я таким не занимаюсь, у меня самого 6-летний ребенок! Они сказали, если будет чисто, отпустят. Оказалось, меня вез ГУПОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД РБ. - Ред.)

- Что происходило в РУВД?

- В РУВД началась другая история. Со мной говорили люди в гражданской одежде: они ничего про чаты не знали и начали предъявлять мне участие в митингах. Началось самое смешное: говорили, что я якобы разобрал водомет, сжег дачу начальника ОМОНа, был активным на митинге. Показывали фото, где я просто стою в капюшоне и фото митинга, но почему-то говорили, что я участвовал. Спрашивали, что меня не устраивает в стране? У меня же все есть. Потом начали меня вдвоем в балаклавах бить дубинками и говорить: «Мы тебя научим родину любить, милицию любить! Ах ты, змагар! Сколько тебе платят?» Били долго: минут 20, по голове, и по всему телу. Потом я потерял сознание. После этого у меня начался астматический приступ, не хватало дыхания, начались судороги. В итоге они вызвали милиционеров в форме. Они начали орать друг на друга с посылом: «Зачем его надо было так избивать?» Они были недовольны, что им придется меня таким передавать медикам (у Максима Хорошина диагностировали отек внутренних органов, ЧМТ. – Авт). Потом грозились, что дадут мне 30 суток на Окрестина и возбудят уголовное дело по организации несанкционированного митинга.

- Что вам в итоге предъявили?

- Из 4 протоколов меня заставили подписать один – об участии в несанкционированной акции. Остальные 3 они просто не смогли распечатать. Мой адвокат сейчас работает со следователем. Я не вмешиваюсь в этот процесс. Мы будем разбираться в этой ситуации по закону.

- Вы уже увидели, как отреагировали люди на вашу историю? Что вы чувствуете, когда видите такую солидарность?

- Солидарность самое сильное, что случилось со мной. Мне пришло 7000 сообщений! Люди пишут и присылают подарки.

Пишут со всего мира: России, Украины, США, Великобритании, Нидерланд, Бельгии, Италии... Я этих людей вообще не знаю, но они продолжают писать. Вторые сутки у нашего цветочного магазина в Минске стоит очередь. И, конечно, меня очень поддерживает моя семья и мои друзья. С Димой Шепелевым мы друзья – я сбросил ему свое селфи из больницы (Дмитрий Шепелев сделал пост в Инстаграме, где жестко высказался о ситуации в Беларуси и осудил насилие в отношении Максима – Авт). Все это дает мне силы.

Адвокат Максима подтверждает все, сказанное им. Она сообщила, что он может опознать тех, кто его избивал и добавила, что будут предприняты все меры, чтобы привлечь к ответственности виновных в содеянном.

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