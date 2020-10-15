«Заблокируйте его самолет» 26 15.10.2020, 11:55

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фото: jetphotos.net

Как белорусы атакуют соцсети компании, которая чинит самолет Лукашенко.

Вчера стало известно, что рабочие Lufthansa Technik отказываются обслуживать самолет Лукашенко Boeing 737 (EW-001PA), который прилетел в Гамбург. Профсоюз этой компании выпустил листовку солидарности с белорусскими рабочими, в которой требует, чтобы Лукашенко ушел в отставку, а в Беларуси провели новые выборы. Какое решение примет администрация компании пока неизвестно.

А белорусы уже завалили Facebook-страницу Lufthansa Technik благодарностями за поддержку и просьбами ни в коем случае не обслуживать самолет Лукашенко, пишет the-village.me:

«Lufthansa Technik, не помогайте Лукашенко, ремонтируя его игрушки. Он вел войну против своего собственного народа, и мирные протестующие против его 26-летнего правления были избиты, изнасилованы и выведены из строя его приспешниками. Он держит белорусов в заложниках, не помогайте ему, обслуживая его машину для побега».

«Уважаемая Lufthansa Technik и сотрудники компании. Если это правда, что вы заключили контракт на обслуживание самолета диктатора Лукашенко, пожалуйста, откажитесь. Никакие договорные обязательства не могут стоить того, чтобы служить человеку, который угнетает свою нацию, мучает свой народ и закрывает глаза на убийства со стороны полиции. Ваша солидарность даст нам силу и надежду!»

«Lufthansa Technik, пожалуйста, заблокируйте самолет Лукашенко, помогите нам в нашей борьбе на свои права! Из Беларуси с любовью».

«Весь белорусский народ благодарен компании Lufthansa! Большое спасибо за вашу поддержку и солидарность!»

«Уважаемая Lufthansa Technik! Пожалуйста, ни в коем случае не обслуживайте Лукашенко. В то время как его самолет ожидает обслуживания, он использует перцовый баллончик против пожилых людей, которые вышли, чтобы защитить своих детей и внуков от жестокости милиции. Пожалуйста, проявите солидарность с Беларусью и не помогайте диктатору!»

«Пожалуйста! Помогите нам! Не поддерживайте Лукашенко! Мы хотим жить без него. Он нас бьет, насилует и и убивает. Спасибо за вашу солидарность с нами!»

«Уважаемая Lufthansa Technik, как гражданин Беларуси, я хотел бы выразить свою признательность за поддержку беларуского общества свободы! Эта сегодняшняя новость была очень неожиданная и приятная, я очень рад узнать, что ваша ассоциация свободна выражать свое мнение в такое трудное время. Раньше я путешествовал с Lufthansa и обязательно рассмотрю его для своих будущих поездок! Спасибо!».

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