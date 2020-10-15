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В Польше зафиксировано более 8000 случаев коронавируса за сутки

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  • 15.10.2020, 12:18
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В Польше зафиксировано более 8000 случаев коронавируса за сутки

Это антирекорд с начала эпидемии.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на Минздрав Польши, в стране подтвердили 8099 новых случаев заражения коронавирусом последние сутки. Отметим, что это наибольший показать с начала эпидемии.

В министерстве также сообщили о смерти 91 человека, у которых была диагностирована инфекция.

Количество заразившихся увеличилось на 2500 человек по сравнению с предыдущими сутками. Всего в Польше коронавирус подтвержден более чем у 149 000 человек.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Мазовецком воеводстве - 1306, всего на три случая меньше в Малопольском воеводстве - 1303.

В настоящее время в Польше в больницах находятся 6538 пациентов с коронавируса (+454 сутки), 508 из которых - в тяжелом состоянии. Вылечились 1741 человек в целом с начала пандемии болезнь преодолели более 85 000 человек.

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