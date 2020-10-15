закрыть
15 октября 2020, четверг, 13:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Война в Карабахе показала падение влияния России на Кавказе

  • Федор Крашенинников
  • 15.10.2020, 13:00
  • 2,908
Война в Карабахе показала падение влияния России на Кавказе

Ситуация на Кавказе — весьма несвоевременный вызов для Кремля.

Новая война на Кавказе заставляет еще раз задуматься о том, насколько Россия влиятельна в этом регионе, который она сама традиционно считает своей зоной ответственности. Много лет Кремль настаивает на том, что не только пространство бывшего СССР, но даже и Центральная Европа должны рассматриваться как зона, где все важнейшие политические решения должны приниматься с учетом его интересов.

Конфликты с Грузией и Украиной, постоянные инвективы в адрес Польши и стран Балтии - все это следствия исповедуемого в Кремле "ялтинского" подхода к международным отношениям, который предполагает, что одни государства входят в сферу влияния других, а потому должны учитывать их позицию в своей внешней и даже внутренней политике.

В виде лозунгов и рассуждений о геополитике все это выглядит впечатляюще, но очередной виток напряженности на Кавказе заставляют усомниться в том, что Россия действительно способна серьезно влиять на политические элиты кавказских государств, а сами они склонны учитывать ее мнение, принимая решения о войне и мире. Между тем Азербайджан и Армения - две бывшие советские республики, входящие в СНГ. А Армения, помимо этого, является еще и членом ОДКБ - возглавляемого Россией военно-политического альянса.

В Карабахе продолжаются бои

Начало активных боевых действий в Карабахе поставило руководство России перед необходимостью не на словах, а на деле продемонстрировать свое влияние в регионе, поспособствовав скорейшему прекращению огня. И действительно, 8 октября Владимир Путин выступил с призывом к миру, после которого состоялись многочасовые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве Сергея Лаврова. По итогам переговоров перемирие было объявлено.

К сожалению, новости свидетельствуют о том, что никакого полноценного прекращения огня так и не случилось: в Карабахе продолжаются бои. Более того, 14 октября Азербайджан обстрелял территорию Армении, что было признано обеими сторонами конфликта и может вывести его на новый уровень.

На повестке дня может встать вопрос о непосредственном участии в нем России, которая должна будет выполнить свои обязательства в рамках ОДКБ и защитить Армению, если та подвергнется нападению. Ситуация осложняется и активным вмешательством Турции, которая, с одной стороны, является членом НАТО, а с другой - очевидным образом преследует собственные цели.

Впрочем, к счастью для Кремля, пока Армения не обращалась в ОДКБ с просьбой о помощи. Но можно ли исключить такой сценарий впредь, особенно если развитие конфликта пойдет в негативном для Еревана русле? И каково будущее ОДКБ, если одна из стран-участниц не получит гарантированной договором поддержки от своих союзников?

Вызов для России

Война в Карабахе - весьма несвоевременный вызов для России, у которой давно испортились отношения с Западом, резко ухудшившиеся после аннексии Крыма и еще сильнее обострившиеся после отравлении Алексея Навального. Ситуация на Кавказе требует от Кремля подтвердить статус, на который он много лет претендовал, а именно - статус гаранта мира и стабильности на всем пространстве, которое он сам отнес к зоне своего влияния.

С учетом многолетних противоречий между двумя странами и народами решить карабахскую проблему на данный момент едва ли возможно. Ведь для этого нужно заставить одну из сторон пойти на непредставимые для нее шаги: или Армения и армянские жители региона должны признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, или Азербайджан должен отказаться от части своей территории.

Для политического руководства обоих стран отказ от Карабаха станет катастрофой, а потому едва ли стоит ожидать, что кто-то из участников конфликта добровольно пойдет на это. И уж тем более никто не поступится собственными интересами только ради того, чтобы не подводить Россию и не ставить под сомнения ее претензии на роль супердержавы. Опять-таки нельзя забывать о Турции, которая сама очевидным образом претендует на особую роль в регионе и менее всего заинтересована, чтоб вопросы войны и мира решались без учета ее интересов и выгодным для России образом.

Снижение влияния России в кавказском регионе

Урегулирование карабахского конфликта было и остается сложнейшей задачей мировой политики, решение которой возможно только через привлечение к этому процессу широкого круга стран и международных организаций, не имеющих особых обязательств ни перед одной из сторон конфликта. Отдельная задача - оказание давление на Турцию и ее руководство, что теоретически можно было бы сделать по линии НАТО и через двухсторонние контакты влиятельных мировых лидеров с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Похоже, что Россия, испортившая отношение с Западом, и сама не может принудить противостоящие стороны к миру, и не готова к тому, чтобы в регионе активно действовали другие страны и международные организации. Для начала необходимо хотя бы добиться от вовлеченных в конфликт сторон устойчивого прекращения огня. Речь сегодня не идет о большем - слишком далеки позиции Еревана и Баку. Сколько еще продлится новый виток напряженности на Кавказе - никто не знает, но чем дольше будет идти эта война, тем очевиднее будет падение влияния России в этом регионе.

Федор Крашенинников, "Немецкая волна"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская встала в сцепку
Тихановская встала в сцепку Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский