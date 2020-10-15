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Леонид Заико: Лукашенко может уйти в отставку «по состоянию здоровья»

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  • 15.10.2020, 13:06
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Леонид Заико: Лукашенко может уйти в отставку «по состоянию здоровья»

В Беларуси вероятен номенклатурный переворот.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико обрисовал для «Салiдарнасцi» вероятные, на его взгляд, варианты разрешения политического кризиса в стране.

– Очевидно, что режим Лукашенко устарел и является осколком СССР. На мой взгляд, возможны несколько вариантов развития ситуации в Беларуси.

Первый: Лукашенко сам добровольно уходит в долгосрочный отпуск. Вместо него технические обязанности временно исполняет правительство. Создается Государственный совет, куда будут входить как опытные управленцы, так и люди нового поколения, технократы, айтишники.

Думаю, на этот вариант уже ориентируется Кремль. Почему Лукашенко ездил встречаться с политзаключенными в КГБ? Судя по всему, Путин отвел ему два месяца на стабилизацию ситуации в Беларуси. Поэтому Лукашенко нужно что-то срочно предпринимать.

Cкорее всего, на мой взгляд, Лукашенко уйдет в отставку «по состоянию здоровья». Во-первых, жить в таком напряжении действительно тяжело. Даже наблюдать со стороны непросто, а быть внутри процесса – тем более.

Во-вторых, возможен вариант номенклатурного переворота. Некоторые ее представители уже перебежали другую сторону баррикад: бывший министр культуры, бывший посол в США и глава Парка высоких технологий.

Как бы ни развивалась ситуация в стране, конец у нее один: чтобы не делал Александр Григорьевич, он уйдет в прошлое.

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