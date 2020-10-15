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Наталья Радина: Такого заявления от Светланы Тихановской ждали давно

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  • 15.10.2020, 13:10
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Наталья Радина: Такого заявления от Светланы Тихановской ждали давно
Наталья Радина
Фото: charter97.org

Как диаспора поддерживает протестующих белорусов.

До начала президентской кампании 2020 года белорусская диаспора в странах Европейского Союза и постсоветского пространства была не столь заметна, как, например, украинское, российское или армянское землячества.

Но с началом активной фазы выдвижения кандидатов в президенты Беларуси, и особенно после голосования 9 августа во многих европейских и американских городах стали появляться демонстранты, державшие в руках исторические белорусские бело-красно-белые флаги и рукописные плакаты с критическими высказываниями в адрес Лукашенко. И местные жители, как правило, относились и относятся к таким акциям весьма положительно, и нередко присоединяются к ним.

В чем смогла убедиться корреспондент Русской службы «Голоса Америки», побеседовавшая с представителями белорусской диаспоры в ряде стран Центральной и Восточной Европы.

Главный редактор независимого интернет-портала «Хартия-97» Наталья Радина в настоящее время живет в Варшаве. По ее словам, белорусы проводят в Польше большое количество акций солидарности со своими соотечественниками на родине, протестующими против режима Лукашенко.

«Прежде всего, это акции в поддержку политзаключенных, поскольку по сфабрикованным политическим уголовным делам в тюрьмах Беларуси сейчас находятся сотни людей. И, конечно же, необходимо добиваться их немедленного освобождения», – отметила Наталья Радина в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Она также отметила, что в Варшаве постоянно пикетируются посольства Беларуси и России. «У белорусского посольства проходят акции с требованиями освободить политических заключенных, а также с требованиями немедленной отставки Лукашенко и проведения новых президентских и парламентских выборов.

А что касается посольства России, то у его стен люди требуют прекратить поддержку белорусского узурпатора, незаконно захватившего власть. И я знаю, что такие акции проходят не только в Польше, но и во многих европейских странах, а также в США», – продолжила Наталья Радина.

По словам главреда «Хартии’ 97», и политики, и рядовые граждане Польской Республики относятся к этим акциям исключительно позитивно. «На пикеты приходят и представители партии «Гражданская платформа», и правящей партии «Право и справедливость». Посещают пикеты и известные политики, депутаты Сейма Польши, а также дипломаты. То есть, поддержка очень серьезная. Поляки помнят времена своей «Солидарности» и понимают, насколько важна поддержка белорусов в их борьбе за свободу», – отметила собеседница «Голоса Америки».

Не остаются в стороне и проживающие в Польше россияне. По словам Радиной, активную поддержку протестующим белорусам оказывают члены инициативы «Za wolną Rosję!» («За свободную Россию!»). А также представители украинской диаспоры.

«Здесь есть потрясающий парень Роман Корбут, он выучил все протестные белорусские песни на белорусском языке. И он приходит на все наши протестные акции и с удовольствием исполняет все гимны белорусской революции. Замечательная поддержка!».

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» также поинтересовалась мнением Натальи Радиной по поводу заявления Светланы Тихановской о том, что если Лукашенко не объявит о своей отставке до 25 октября, не остановит полицейское насилие против оппозиционеров и не выпустит до этого срока всех политзаключенных, страну ждет всеобщая забастовка.

«Это – очень сильное политическое заявление, которого давно ждали белорусы от Светланы Тихановской, и наконец-то оно прозвучало – начала она. – Действительно, поставить такой ультиматум очень важно, одновременно проводя акции протеста. А в случае невыполнения ультиматума объявить в стране всеобщую забастовку».

И в конце своего комментария Наталья Радина выразила надежду, что белорусское общество прислушается к призыву Светланы Тихановской: «Мы видим, что протесты в Беларуси не прекращаются, массовые акции проходят не только каждое воскресенье, но мы видим, что по субботам проходят женские марши, по понедельникам на улицы выходят пенсионеры. Более того – каждый день люди собираются в своих микрорайонах, в своих дворах. То есть очаги революции не затухают, и была информация, что в одном только Минске таких очагов более восьмисот. Каждый день люди выстраиваются вдоль дорог с национальными бело-красно-белыми флагами, с цветами. А по вечерам мы видим уже более решительные действия – стали жечь покрышки, стали перекрывать дороги. И мы видим, что устанавливаются горизонтальные связи между людьми – а это то, что диктатура Лукашенко пыталась разрушать все 26 лет, и сегодня мы видим, что все это возрождается, и что гражданская нация Беларуси уже родилась».

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