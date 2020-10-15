Жигимантас Павильонис: Мы делаем все, чтобы международное сообщество поддержало белорусов 1 15.10.2020, 13:18

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Жигимантас Павилёнис

Беларусь останется приоритетом внешней политики Литвы.

11 октября в Литве прошел первый тур парламентских выборов. В первом туре победил «Союз Отечества — Христианские демократы». Партия набрала 24,82% голосов. Член партии, депутат парламента Литвы Жигимантас Павильонис рассказал корреспонденту Charter97.org в Вильнюсе, как выборы повлияют на внешнюю и внутреннюю политику Литвы.

25 октября состоится второй тур парламентских выборов. В нем в одномандатных округах будут соперничать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.

«Прошел только первый тур. Наш «Союз Отчества — Христианских демократов» набрал большинство голосов по сравнению с другими партиями. У нас уже есть 24 мандата, но это только первый шаг. Основного результата мы ожидаем во втором туре 25 октября на индивидуальных округах. Там у нас более 50 кандидатов. Посмотрим, какими будут результаты. Если люди будут голосовать за альтернативу нынешнему правительству, они будут голосовать за нас — только мы на сегодняшний день можем эту альтернативу предложить», — говорит Жигимантас Павильонис.

Политик подчеркивает, что «Союз Отечества — Христианские демократы» открыт в вопросе формирования коалиции.

«Мы будем открыто говорить о возможной коалиции со всеми политическими партиями, которые хотят сплотиться за более эффективное и справедливое государство. В этот раз мы открыто смотрим на наши партийные ориентации — это могут быть не только правоцентристское, но и более открытое правительство, если партии левого фланга захотят строить с нами такое правительство. Литву ждут большие структурные реформы, а также реформы в сфере образования, в социальной политике и экономике. Для таких больших реформ нам нужна серьезная политическая основа в парламенте», — добавляет депутат.

Что касается внешней политики, в Литве нет больших разногласий в этом вопросе. Была только одна партия, которая более поддерживала кремлевскую линию, но она не прошла пятипроцентный барьер в первом туре и не попала в парламент нового созыва. Жигимантас Павильонис подчеркивает, что Беларусь останется приоритетом во внешней политике Литвы.

«Беларусь и для меня персонально, и для большинства моих коллег в парламенте будет вопросом приоритетным. В этот исторический период белорусы делают свой выбор в пользу демократии, и это очень важно для Литвы. Ни с каким другим восточным соседом мы не имеем такой длинной границы, такой истории, как с Беларусью. В Литве всех это волнует. Мы, конечно, опасаемся Островецкой АЭС и делаем все, чтобы электричество из этого кремлевского монстра не пошло в ЕС. Но нужно смотреть и позитивно. Демократические изменения в Беларуси — это большие возможности и для литовского, и для белорусского народа, для свободной торговли, экономики и инвестиций. Мы хотим жить мирно, дружно и спокойно.

30 лет тому назад мы, литовцы, отвоевали свою свободу. И мы знаем, что это такое, когда людей избивают, сажают, лишают права голоса и выбора, отнимают человеческое достоинство. Это и наша история, не только ваша история. «За нашу и вашу свободу» — этот старый лозунг сейчас отзывается в наших сердцах. Мы делаем все, чтобы международное сообщество поддержало белорусов сейчас», — добавил политик.

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