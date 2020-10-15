В России стремительно растет госдолг 5 15.10.2020, 13:33

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Доктор экономических наук объяснил, чем это может закончиться.

Госдолг России не просто растет — он растет очень быстро. В чем проблема? Проблема в том, что в свое время быстрый рост государственного долга привел к дефолту страны. Это было в августе 1998 года. Тогда неконтролируемый рост госдолга посредством выпуска государственных краткосрочных облигаций (ГКО) привел к обвалу всей долговой пирамиды и крушению рубля. Так что, к этому вопросу надо относиться серьезно, пишет в статье для «Новой газеты» доктор экономических наук Игорь Николаев.

С внесением проекта закона о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-го и 2023 годов стало известно о планах государства резко увеличить размер госдолга. Бюджет будет дефицитным, в 2021 году ожидается дефицит в размере 2,4% ВВП. Надо же где-то найти средства для балансировки бюджета, вот и решили, что лучший выход из ситуации — это наращивание госдолга.

Объем госдолга в 2021 году должен достигнуть уровня в 20,4% ВВП.

Это значительно выше самой низкой отметки госдолга в новейшей экономической истории России — 6,5% в 2008 году.

По итогам 2019 года размер госдолга был уже около 12% ВВП, и вот в следующем году — новый, упомянутый выше, уровень. Так что, динамику наращивания госдолга, пусть и на формально пока еще невысоких уровнях, Россия уже сегодня демонстрирует впечатляющую. Показательно, что 7 октября 2020 года Минфин России вообще установил рекорд по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ). Именно таким путем сегодня государство и занимает деньги. В этот день были размещены бумаги на 315,7 млрд рублей.

Понимаю, что многие сегодня укажут на то, что уровень госдолга в 20% к ВВП по нынешним временам является совсем небольшим. Это правда. Китай сегодня имеет госдолг, превышающий 60% ВВП, немало стран превышает по этому показателю 100% ВВП. Так, по итогам 2019 года, госдолг Франции был равен 110% ВВП, Италии — почти 150%, США — 107% (данные МВФ). Значит, мы далеки от опасного уровня?

На самом деле, для каждой страны, в зависимости от состояния ее экономики и финансов, будет свой уровень, который можно считать опасным. Для некоторых стран и 100%-й уровень будет вполне себе безопасным, для других же это будет совершенно неприемлемо. У страны может быть и небольшой объем погашения по госбумагам, но если даже эти деньги она не сможет выплачивать, то это означает дефолт со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что, не надо переоценивать формально невысокий показатель госдолга.

Почему вдруг решили наращивать госдолг? Ведь это был один из немногих явных положительных результатов развития экономики в последние десятилетия. Ответ очевиден и не очень. Очевиден, потому что экономический кризис в стране и в мире, коронавирус. Если кризис, то экономика падает, денег не хватает на выполнение текущих бюджетных обязательств. Но денег не хватает не только на текущие расходы, но и на реализацию антикризисных мер. Цена вопроса — триллионы рублей.

Где взять деньги? Можно экономить, но это не решит проблему. Можно постараться запустить экономику, но это только Китаю удается. Все остальные страны в минусе, Россия в том числе.

По большому счету остается или тратить резервы, если таковые есть, или занимать деньги. У России есть резервы, один Фонд национального благосостояния (ФНБ) чего стоит. По состоянию на 1 сентября 2020 года в Фонде было 13,3 трлн рублей. Хорошие деньги.

Однако власти практически не собираются тратить ФНБ, они хотят его сохранить, чтобы к концу 2023 года в Фонде было уже 13,5 триллионов. По-видимому, власти полагают, что черный день еще не наступил, если кубышку тратить не собираются.

Интересно, что тогда считать черным днем, если нынешний коронавирусный кризис таковым, получается, не является?

Но чудес не бывает, деньги-то нужны. Вот и бросились их занимать. Даже если удастся в конечном итоге избежать дефолта, до которого пока, к счастью, еще далеко, политика быстрого наращивания долгов сегодня для России имеет существенные риски. Государство, занимая деньги, фактически конкурирует за них с частным сектором.

Инвесторы ведь могут или сами вложить деньги в развитие своего бизнеса, или купить ценные бумаги частных компаний, или купить гособлигации. Покупая во все возрастающих объемах гособлигации, инвесторы лишают инвестиционных ресурсов экономику, потому что государство использует занимаемые денежные средства, прежде всего, на выполнение текущих бюджетных обязательств. Такая экономика лишается ресурсов для своего развития. Нет ресурсов — нет развития — нет доходов в бюджете — есть потребность занимать все больше.

Есть и другие риски: санкционные. Антироссийские санкции никто отменять не собирается. Они даже усиливаются. Эти санкции пока не коснулись нерезидентов — владельцев ОФЗ, доля которых сегодня немногим менее 30%, хотя об этом уже не раз говорили. И это совсем нельзя исключать в будущем. Тогда проблемы, если начнется сброс облигаций.

Придется их выкупать, чтобы этот рынок совсем не обвалился. Но за счет чего — ФНБ? А пока… Пока наращиваем госдолг, формальный уровень которого по сравнению с другими странами действительно невысок. Проблема в том, что, когда он будет действительно высок, исправить что-либо с такой экономикой, какая есть у России сегодня, будет уже очень трудно.

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