Елена Левченко: Сплю 13 дней на холодных металлических балках

Елена Левченко: Сплю 13 дней на холодных металлических балках9
- 15.10.2020, 13:43
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Топ-спортсменка рассказала об издевательствах лукашистов над людьми на Окрестина.
Известная баскетболистка Елена Левченко рассказала об условиях содержания в ЦИП на Окрестина.
Сегодня спортсменка должна была выйти на свободу после 15 суток ареста, однако снова была задержана на трое суток по новому обвинению, передает корреспондент tribuna.com.
В эти минуты проходит суд.
«Сплю 13 дней на холодных металлических балках, изъято белье. Не водили две недели в душ, отключили воду. Не выводили пять дней в туалет, у нас не работает слив… Никто не помогает с лечением. Чувствую воспаление…
Судья заявила, что ходатайство об изменениях условий содержаний не будет удовлетворено», – сказала Левченко на судебном заседании.