Елена Левченко: Сплю 13 дней на холодных металлических балках 9 15.10.2020, 13:43

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Топ-спортсменка рассказала об издевательствах лукашистов над людьми на Окрестина.

Известная баскетболистка Елена Левченко рассказала об условиях содержания в ЦИП на Окрестина.

Сегодня спортсменка должна была выйти на свободу после 15 суток ареста, однако снова была задержана на трое суток по новому обвинению, передает корреспондент tribuna.com.

В эти минуты проходит суд.

«Сплю 13 дней на холодных металлических балках, изъято белье. Не водили две недели в душ, отключили воду. Не выводили пять дней в туалет, у нас не работает слив… Никто не помогает с лечением. Чувствую воспаление…

Судья заявила, что ходатайство об изменениях условий содержаний не будет удовлетворено», – сказала Левченко на судебном заседании.

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