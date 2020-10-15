«За пять лет — минус миллион машин» 8 15.10.2020, 13:59

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Как белорусы бойкотируют техосмотр.

РУСП «Белтехосмотр» обнародовало свежую статистику количества разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Цифры отнюдь не позитивные. Особенно настораживает динамика при сравнении: в 2013 году приехало 1,9 млн машин (по нашим данным), в 2015-м — 1,7 млн, в этом году за девять месяцев — 0,5 млн, пишет onliner.by.

По данным «Белтехосмотра», с 2014 года, когда ввели уплату «дорожного сбора», количество выданных разрешений падало на 10 процентов ежегодно. Такая тенденция сохранялась до 2020 года. В текущем году падение составляло минус 35 процентов (до июня включительно). Что происходит сейчас, хорошо видно на графике, обнародованном «Белтехосмотром».

Для понимания: всего в стране около 4 млн зарегистрированных транспортных средств. Таковы данные на конец 2019 года. Подчеркнем, в теории могут реально эксплуатироваться на дорогах не все из них: некоторые стоят, некоторые разобраны и не сняты с учета. Если все же сопоставить числа, выходит, семь из восьми машин процедуру проигнорировали?

А вот как выглядит динамика изменения количества ежемесячно выданных разрешений в 2015, 2019 и 2020 гг. «Негативная тенденция в количестве транспортных средств, представляемых на диагностические станции, сохраняется с 2015 года, — отметили в «Белтехосмотре». — Так, за 9 месяцев текущего года показатель на 37,1% меньше аналогичного показателя за январь — сентябрь 2019 года».

Несмотря на многолетние обещания, госпошлина до сих пор привязана к техосмотру. Одни водители считают несправедливым порядок взимания «налога»: мол, разные люди ездят с разной частотой и так же по-разному эксплуатируют проезжую часть. Другие несправедливым называют сам сбор в целом: дороги должны содержаться из бюджета, уже собранных налогов. Как говорят, «платить стали больше, а дороги лучше не стали». Не раз анонсировалось решение по отвязке дорожного сбора от техосмотра, однако до реализации этой идеи дело пока не дошло.

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