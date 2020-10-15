Великобритания ввела антироссийские санкции из-за отравления Навального 1 15.10.2020, 13:33

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Алексей Навальный

Фото: instagram.com/navalny

Санкции дублируют список Евросоюза.

Как сообщает cайт правительства Великобритании, Соединенное Королевство присоединилось к санкциям Евросоюзам против российский чиновников из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

В санкционном списке Великобритании оказались:

директор ФСБ Александр Бортников;

начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин;

первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко;

полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;

заместитель министра обороны Павел Попов;

заместитель министра обороны Алексей Криворучко;

Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

Вслед за Евросоюзом, Великобритания также ввела санкции против Евгения Пригожина.

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