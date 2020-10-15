Великобритания ввела антироссийские санкции из-за отравления Навального

Великобритания ввела антироссийские санкции из-за отравления Навального1
- 15.10.2020, 13:33
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Санкции дублируют список Евросоюза.
Как сообщает cайт правительства Великобритании, Соединенное Королевство присоединилось к санкциям Евросоюзам против российский чиновников из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.
В санкционном списке Великобритании оказались:
директор ФСБ Александр Бортников;
начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин;
первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко;
полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
заместитель министра обороны Павел Попов;
заместитель министра обороны Алексей Криворучко;
Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.
Вслед за Евросоюзом, Великобритания также ввела санкции против Евгения Пригожина.