закрыть
15 октября 2020, четверг, 16:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Великобритания ввела антироссийские санкции из-за отравления Навального

1
  • 15.10.2020, 13:33
  • 2,690
Великобритания ввела антироссийские санкции из-за отравления Навального
Алексей Навальный
Фото: instagram.com/navalny

Санкции дублируют список Евросоюза.

Как сообщает cайт правительства Великобритании, Соединенное Королевство присоединилось к санкциям Евросоюзам против российский чиновников из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

В санкционном списке Великобритании оказались:

директор ФСБ Александр Бортников;

начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин;

первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко;

полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;

заместитель министра обороны Павел Попов;

заместитель министра обороны Алексей Криворучко;

Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

Вслед за Евросоюзом, Великобритания также ввела санкции против Евгения Пригожина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская встала в сцепку
Тихановская встала в сцепку Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский