закрыть
15 октября 2020, четверг, 16:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Канада ввела дополнительные санкции против режима Лукашенко

5
  • 15.10.2020, 14:19
  • 5,672
Канада ввела дополнительные санкции против режима Лукашенко

Санкционный список белорусских чиновников пополнился.

Как сообщает министерство иностранных дел Канады, Оттава вводит дополнительные санкции против белорусских чиновников.

«Дополнительные санкции вводятся в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершенные в Беларуси. Цель санкций – оказать международное давление на правительство Беларуси для мирного разрешения текущего кризиса путем переговоров», – говорится в заявлении министерства иностранных дел Канады.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что новые санкции поддерживают попытки международного сообщества по поиску дипломатического разрешения кризиса в Беларуси.

«Канада продолжит поддерживать народ Беларуси в его борьбе за демократию и восстановление прав человека в стране», — заявил глава МИД Канады.

Канада ввела санкции против 11 белорусских чиновников 29 сентября. Обновленный санкционный список согласован со списками ЕС и США. В него вошли бывший глава КГБ Валерий Вакульчик и его заместители, заместители министра внутренних дел и другие силовики, члены ЦИК.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская встала в сцепку
Тихановская встала в сцепку Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский