Канада ввела дополнительные санкции против режима Лукашенко 5 15.10.2020, 14:19

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Санкционный список белорусских чиновников пополнился.

Как сообщает министерство иностранных дел Канады, Оттава вводит дополнительные санкции против белорусских чиновников.

«Дополнительные санкции вводятся в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершенные в Беларуси. Цель санкций – оказать международное давление на правительство Беларуси для мирного разрешения текущего кризиса путем переговоров», – говорится в заявлении министерства иностранных дел Канады.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что новые санкции поддерживают попытки международного сообщества по поиску дипломатического разрешения кризиса в Беларуси.

«Канада продолжит поддерживать народ Беларуси в его борьбе за демократию и восстановление прав человека в стране», — заявил глава МИД Канады.

Канада ввела санкции против 11 белорусских чиновников 29 сентября. Обновленный санкционный список согласован со списками ЕС и США. В него вошли бывший глава КГБ Валерий Вакульчик и его заместители, заместители министра внутренних дел и другие силовики, члены ЦИК.

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