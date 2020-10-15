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Турецкие медики назвали натуральное средство для защиты организма от коронавируса

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  • 15.10.2020, 14:20
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Турецкие медики назвали натуральное средство для защиты организма от коронавируса

Оно содержится в ряде продуктов.

Турецкий ученый-невролог, доктор Али Кемаль Эрдемоглу, назвал глутатион одним из самых эффективных натуральных средств для укрепления иммунной системы и защиты организма коронавируса, пишет healthinfo.ua.

Как рассказал врач, глутатион – это «главный антиоксидант» организма: помимо собственного позитивного действия он дополнительно улучшает усвоение других антиоксидантных компонентов, витаминов С, Е. Также натуральное средство участвует в процессах регуляции иммунных клеток, является нейтрализатором потенциальных токсинов.

«Именно достаточное наличие глутатиона оценивается учеными как одно из условий хорошего здоровья, защищенности от болезней, дисфункции печени, преждевременного старения, возрастных когнитивных отклонений и нейроегенеративных заболеваний. Его эффект в укреплении иммунной системы во время пандемии коронавируса невероятен», - приводится мнение специалиста в издании Sabah.

Врач объяснил, что глутатион проявляет противовирусные свойства, и его дефицит в организме связан с увеличением числа хронических заболеваний, нарушением иммунной функции.

«Глутатион предотвращает окислительный стресс и воспаление, помогает повысить иммунную функцию других клеток организма. Его низкий уровень утяжеляет течение инфекции COVID-19 – с ним связано усиление окислительного стресса и обострение воспаления в легких, что может привести к респираторному дистресс-синдрому и возможной смерти», - предупредил ученый.

Увеличить выработку глутатиона в органиpvt помогают продукты, богатые серой (разные виды лука, чеснок, крестоцветные овощи), помимо них – спаржа, картофель, перец, морковь, авокадо, кабачки, шпинат, молочные продукты. Регулярная физическая активность также повышает его уровень, снижает окислительный стресс.

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