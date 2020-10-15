Телеведущего Кохно оштрафовали за «отказ от выхода из автомобиля» в день, когда тот сидел на Окрестина 13 15.10.2020, 14:25

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Дмитрий Кохно

Театр абсурда продолжается.

Над телеведущим Дмитрием Кохно снова прошел суд по статье 23.4 КоАП (Неповиновение), пишет tut.by.

Дело Дмитрия ведет судья Екатерина Мурашко. В протоколе написано, что вечером 11 сентября, находясь рядом со зданием по улице Заславской, «имея умысел на неповиновение законному требованию должностного лица», а именно сотруднику Центрального РУВД Александровичу, на «неоднократное законное требование» выйти из машины и пройти в РУВД для разбирательства «по подозрению в совершении административного правонарушения» Дмитрий «категорически отказался это сделать». При этом хватался за кресло автомобиля, упирался ногами.

Случилось это, судя по протоколу, когда Дмитрий Кохно должен был находиться в ЦИП на Окрестина. Напомним, судили его 3 сентября, а на свободу он вышел 14-го.

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