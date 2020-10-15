СМИ узнали все пять вопросов из опроса Зеленского

СМИ узнали все пять вопросов из опроса Зеленского11
- 15.10.2020, 14:38
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Президент Украины обнародовал уже два вопроса, осталось еще три.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского озвучили весь список вопросов, которые войдут во всеукраинский опрос, который будет проводиться 25 октября.
Об этом в комментарии «Новому времени» сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Какие вопросы будут на опрашиваемые 25 октября?
1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?