СМИ узнали все пять вопросов из опроса Зеленского 11 15.10.2020, 14:38

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Президент Украины обнародовал уже два вопроса, осталось еще три.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского озвучили весь список вопросов, которые войдут во всеукраинский опрос, который будет проводиться 25 октября.

Об этом в комментарии «Новому времени» сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Какие вопросы будут на опрашиваемые 25 октября?

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

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