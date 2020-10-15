В Минске проходит протестная акция людей с инвалидностью

(Обновлено) Участники Марша идут по проспекту Независимости.
Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», возле Красного костела в Минске собрались участники Марша людей с инвалидностью. Среди участников акции есть те, кто получил инвалидность после действий лукашенковских карателей.
После того, как основная чать демонстрантов собралась возле Красного костела, участники акции начали марш по проспекту Независимости.
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