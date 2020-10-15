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В Минске проходит протестная акция людей с инвалидностью

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  • 15.10.2020, 15:07
  • 8,746
В Минске проходит протестная акция людей с инвалидностью
Фото: tut.by

(Обновлено) Участники Марша идут по проспекту Независимости.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», возле Красного костела в Минске собрались участники Марша людей с инвалидностью. Среди участников акции есть те, кто получил инвалидность после действий лукашенковских карателей.

После того, как основная чать демонстрантов собралась возле Красного костела, участники акции начали марш по проспекту Независимости.

Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фота: tut.by
Фота: tut.by
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