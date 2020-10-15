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Основатель Maps.me жестко ответил на предложение диалога с Лукашенко

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  • 15.10.2020, 15:14
  • 10,345
Основатель Maps.me жестко ответил на предложение диалога с Лукашенко
Юрий Мельничек
Фото: nn.by

Юрий Мельничек заявил, что переговоры возможны только после остановки насилия.

Основатель бесплатного картографического сервиса MAPS.ME, белорусский IT-предприниматель Юрий Мельничек жестко ответил на предложение отдельных IT-бизнесменов «обратиться к Лукашенко с просьбой остановить беззаконие».

«Бандиты в масках и ОМОН на улицах наших городов избивают безоружных людей: наших друзей и коллег, мирных протестующих, подростков и пенсионеров. О каком обращении к Лукашенко может вообще идти речь этой ситуации?! Попросить царя-батюшку бить не так сильно?! Это Стокгольмский синдром. Нормальная реакция на насилие – бей или беги.

Белорусы избрали своим президентом Светлану Тихановскую. Пособники диктатуры украли наши голоса и пытаются забрать наши гражданские права. Милиция вместо того, что бы защищать людей, их жестоко избивает. КГБ и СК вместо защиты интересов своего народа и поиска преступников, устраивают политические репрессии. В этой ситуации, я считаю, что переговоры с Лукашенко возможны только после остановки насилия и запуска трансфера власти.

Кстати, а кто-нибудь из вашего списка ещё находится в Беларуси?» — написал он в «Фейсбуке».

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