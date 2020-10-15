Королева Британии первый за полгода визит провела в лабораторию, где определили «Новичок» 15.10.2020, 15:30

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Ее сопровождал внук принц Уильям.

Королева Великобритании Елизавета II посетила сверхсекретную лабораторию на юго-западе Англии, определившую нервно-паралитический агент "Новичок", использовавшийся отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии два года назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Этот визит стал первым публичным появлением королевы с марта, когда она прервала появление на публике из-за пандемии коронавируса. Ее сопровождал внук принц Уильям.

Во время поездки в военный исследовательский центр Портон-Даун члены королевской семьи должны были встретиться с персоналом и другими военнослужащими, которые участвовали в операции по ликвидации последствий "Новичка", а также с учеными, помогавшими реагировать на пандемию COVID-19.

Формальной целью поездки было открытие нового Центра энергетического анализа лаборатории, где королеве и принцу будет продемонстрирована судебно-медицинская экспертиза взрывчатых веществ.

Они также должны совершить поездку в энергетический корпус лаборатории, чтобы увидеть демонстрацию оружия и тактических приемов, используемых в контрразведке.

Портон-Даун был основан в 1916 году как британская лаборатория химического и биологического оружия, где ученые Министерства обороны проводили секретные эксперименты с участием около 20 000 военнослужащих.

С 1960-х годов центр сосредоточился на разработке контрмер и технологий защиты и безопасности.

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